Evacuation en aval d'un barrage californien

Les autorités californiennes ont ordonné dimanche l'évacuation immédiate de la population vivant en aval du barrage d'Oroville, dont la structure pourrait s'effondrer. Le shérif du comté de Butte a précisé à trois reprises qu'il «ne s'agit pas d'un exercice».

Les autorités californiennes des ressources en eau ont indiqué sur Twitter que le déversoir du barrage risquait de s'effondrer sous peu. Le barrage se situe en amont et à l'est de la ville d'Oroville, une localité qui compte 16'260 habitants.

Construit entre 1962 et 1968, l'ouvrage s'élève à 230 mètres de hauteur, ce qui en fait le barrage le plus haut des Etats-Unis.

L'évacuation a commencé à créer des embouteillages.

#BREAKING UPDATE: Freeway jammed with cars as people evacuate area where Oroville Dam may collapse. https://t.co/OAtMcvek6u pic.twitter.com/eSS5mBgmkX