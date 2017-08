Europol envoie des cartes postales à de dangereux fugitifs

«Cher Artur, les frites belges sont les meilleures et nous savons qu’elles te manquent. Rentre vite à la maison, nous aurons une bonne surprise pour toi. Signé: la police fédérale». C’est le petit mot qu’Europol a imaginé sur une carte postale très colorée à l’attention de Artur N., 38 ans, réclamé par la Belgique et recherché pour trafic de drogue. Dans le même style, l’agence a ainsi imaginé une vingtaine de cartes postales à l’intention de criminels originaires de différents pays d'Europe et activement recherchés. Il y a par exemple le Hongrois Viktor, à qui «la goulach doit manquer», ou encore l’Autrichien Tibor, sans doute «en mal de pratique du ski dans les Alpes».

Pas question évidemment d’imaginer que ces cartes postales puissent susciter le mal du pays chez ces fugitifs – meurtriers, violeurs d’enfants, trafiquants de drogue... –, mais Europol espère avec cette campagne ludique un maximum de partage de chacune de ces cartes sur les réseaux sociaux. Les noms en toutes lettres des fugitifs, leur photo, et la raison pour laquelle ils sont recherchés apparaît sur le document. «Les polices européennes envoient cet été des cartes postales à de dangereux criminels en fuite. Cependant, nous ne connaissons pas leur adresse exacte. Pouvez-vous nous aider à la trouver?», dit le texte du communiqué d’Europol à l’intention de la population. Selon l’agence, il est prouvé que les destinations de vacances sont des lieux prisés des criminels pour se cacher, d’où l’espoir que le grand public, lui aussi en déplacement cet été dans des pays européens, puisse contribuer à les cerner.

Par le passé, affirme Europol, ce type de campagne basée sur le «crowdsourcing» a prouvé son efficacité. En 2016, une opération un peu similaire avait engendré 2,5 millions de visiteurs uniques. Quelque 36 fugitifs qui figuraient dans la campagne ont été arrêtés, et l’agence peut affirmer avec certitude que les interpellations de onze d’entre eux ont été directement liées aux informations données par le public touché par la campagne.

(TDG)