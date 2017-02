Entre Trump et Genève, le divorce n’est pas loin

Les effets des déclarations à l’emporte-pièce du nouveau président américain sur la diplomatie se font ressentir jusqu’à Genève. La 34e session du Conseil des droits de l’homme, qui s’est ouverte lundi matin au Palais des Nations, a permis de mesurer combien l’arrivée à la Maison-Blanche d’un homme imprévisible pouvait susciter d’inquiétudes pour la paix et la sécurité dans le monde.

Durant sa campagne, Donald Trump a eu l’occasion de dire à maintes reprises tout le mal qu’il pensait de l’ONU, de ses instances multilatérales et du «soft power». Pour une fois, presque tous les pays sont à l’unisson pour dire qu’il est dangereux de remettre en cause le système bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour éviter les conflits.

Le nom de Donald Trump n’a jamais été cité directement. Mais lorsque le haut-commissaire aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad al Hussein, s’est félicité du succès de la Marche des femmes organisée le 21 janvier, tout le monde a compris qu’il condamnait les propos sexistes du nouveau président américain. Et pour ceux qui n’auraient pas saisi que les diatribes populistes de Donald Trump n’étaient pas sa tasse de thé, le haut-commissaire aux droits de l’homme a ajouté qu’il avait été très fier d’apprendre que des membres de son personnel avaient participé à ces marches destinées, selon lui, à «défendre les droits fondamentaux des femmes» mais aussi «une humanité juste et inclusive».

Foyer de résistance

Le message est clair. La Genève internationale, avec le Conseil des droits de l’homme, ses nombreuses instances multilatérales et ses centaines d’ONG, va héberger un foyer de résistance avec lequel Donald Trump va avoir beaucoup de mal à s’accommoder. Plusieurs médias américains ont rapporté lundi que la nouvelle administration américaine envisageait de se retirer du Conseil des droits de l’homme, jugé trop hostile à Israël. C’est Donald Trump qui prendra la décision directement et qui l’annoncera peut-être tout aussi directement par un tweet.

«Ce conseil est bâti sur une vision commune: défendre les droits de toutes les personnes et dans l’intérêt de tous les Etats», a mis en garde le nouveau secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, avant de rappeler que l’ONU reposait sur trois piliers «indissociables»: «La paix, le développement et les droits de l’homme.» Le Portugais estime que dans ce monde, qu’il juge de «plus en plus dangereux, de moins en moins prévisible et de plus en plus chaotique», personne n’a intérêt à jouer avec le feu en s’asseyant sur des règles et des principes universels arrachés de haute lutte.

Mises en garde

António Guterres a été moins direct que Zeid Ra’ad al Hussein dans ses allusions à Donald Trump. Mais son engagement, réitéré lundi à Genève, à défendre les droits des migrants a évidemment eu une résonance particulière à l’heure où le projet de Donald Trump de faire bâtir un mur à la frontière avec le Mexique vire à l’obsession. De même, sa contre-attaque envers ceux qui essaient de justifier l’usage de la torture a été entendue comme une autre mise en garde lancée à l’adresse du nouvel occupant de la Maison-Blanche.

Si elles arrivent jusqu’aux oreilles du président américain, ces critiques à peine voilées de sa politique risquent de sceller sa décision de quitter le Conseil des droits de l’homme au plus vite. Ce qui s’est déjà produit sous l’administration Bush. Ironie de l’Histoire, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s’est effectivement servi de la tribune du Conseil des droits de l’homme lundi matin pour dénoncer les colonisations israéliennes mais aussi pour tendre la main au successeur de Barack Obama. «Nous sommes totalement disposés à œuvrer dans un esprit positif, y compris sous la présidence américaine de Donald Trump, en faveur d’une paix qui s’inspire du droit international», a-t-il déclaré.

