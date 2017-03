En cavale, Abdeslam a écrit à ses proches

Le journal Le Point a pu consulter des lettres que Salah Abdeslam, seul terroriste survivant des attentats du 13 novembre 2015, a rédigé durant sa cavale.

Trois missives adressées à sa mère, sa sœur et sa fiancée que la justice française vient de recevoir des mains de la police belge. Selon Le Point, elles auraient été écrites après les attaques coordonnées survenues à Paris, alors que Salah Abdeslam est l'homme le plus recherché d'Europe.

Appel au pardon

Voici un premier extrait d'un courrier adressé à sa mère, dont l'orthographe approximative a bien sûr été respectée: «Je t'écris cette lettre en espérant que tu me pardonnera. Je t'ai quitter sachant que mon depart et mon absence sera pour toi une source de chagrin.» Il assure avoir agi «guidé» par Allah pour protester contre les caricatures du prophète et les frappes de la coalition en Syrie. Il justifie la peine faite à sa mère par la foi: «Si tu vie cette periode difficile c'est parce qu'Allah t'aime, il veut t'éprouvé dans cette vie d'ici bas afin qu'il te pardonne tes péchés et te faire entrée dans les plus haut degrés du paradis (firdaws) par sa miséricorde»

A sa sœur, il conseille de quitter la France pour émigrer dans un «pays musulman» et de se rapprocher de la religion. Il précise, concernant son implication dans les attaques du 13 novembre: «Tout le monde nous traitent de terroristes. Sache que nous avons seulement terrorisé le peuple mecreant car la France est un pays qui combat l'Islam et cela depuis bien longtemps.»

Il évoque également son frère, tué lors des attentats dans un café, en parlant de lui comme d'un «héros de l'islam». Brahim Abdeslam a actionné sa ceinture d'explosifs au Comptoir Voltaire, après avoir mitraillé des terrasses.

130 morts

Dans une dernière missive, il présente ses excuses à sa fiancée, lui conseillant de trouver un homme qui lui convienne. Il s'explique également sur son renoncement à leurs fiançailles. «Ce n'est pas une trahison mais un choix que j'ai fait car cette douania est une vie de sacrifice pour obtenir la satisfaction du seigneur de l'univers.» Il termine sa lettre par «Je t'aime» et une demande: prendre soin de sa mère.

Salah Abdeslam avait été appréhendé le 18 mars 2016, à Molenbeek, en Belgique, après trois mois de cavale. Depuis lors, il se mure dans le silence en prison.

Les attaques coordonnées dans la capitale française ont fait 130 morts et 413 blessés. (cbx/nxp)