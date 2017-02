En Somalie, un président neuf et de vieux démons

La Somalie, un des sept pays visés par le décret d’interdiction d’entrée sur le territoire américain, s’est dotée dimanche d’un nouveau président somalien – et étasunien. Craignant une attaque des shebabs, l’organisation djihadiste encore très présente jusque dans la capitale, les 329 parlementaires appelés à désigner le président se sont réunis dans l’aéroport hypersécurisé de Mogadiscio.

Le président sortant Hassan Cheikh Mohamud, qui se représentait, a été sorti par un outsider de l’élection, Mohamed Abdullahi «Farmajo», qui fut ambassadeur aux Etats-Unis et premier ministre quelques mois d’octobre 2010 à juin 2011, avant de sauter. «Cette élection est le résultat de deux dynamiques, commente Roland Marchal, grand spécialiste de la Corne de l’Afrique. Il fallait sortir le sortant et faire battre le candidat de l’Ethiopie. Cheikh a aussi été lâché par deux clans de ses soutiens, qui lui reprochent de ne pas avoir négocié avec le Somaliland, comme il l’avait promis.»

Pour beaucoup d’observateurs, cette élection a aussi été entachée d’achats de voix. Roland Marchal relativise cette analyse, soulignant que, dans ce pays, «ne pas donner de l’argent aux vieux chefs traditionnels, c’est leur manquer de respect». En outre, plusieurs pays étrangers ont pesé sur le scrutin. «La Turquie a payé en septembre cinq mois de son aide mensuelle au gouvernement en soutien au sortant. Les Emirats ont soutenu les candidats arrivés troisième et quatrième. Le gagnant, Farmajo, a reçu de l’aide du Qatar», détaille le chercheur du CERI à Sciences-Po Paris.

Surnommé «Farmajo» – parce qu’il aime le fromage italien, en lien avec l’ex-puissance coloniale –, le nouveau président a peu de chances de réussir à sortir son pays du chaos qui y règne depuis la chute de Siad Barre, en 1991. «Farmajo est un ultranationaliste à la Trump, un homme très arrogant, qui n’a pas ménagé certains clans du pays. Il va parler fort et créer beaucoup d’antagonismes, craint Roland Marchal, notamment avec les Etats fédérés voisins et l’Ethiopie, l’ennemi qui fournit néanmoins une aide au pays.»

Le nouveau président devra aussi se conformer à la nouvelle Constitution, qui lui donne juste le pouvoir de nommer le premier ministre. «Farmajo risque de s’asseoir sur la nouvelle Constitution, comme l’a fait son prédécesseur, et jouer les premiers rôles», s’inquiète le Français. Par ailleurs, «c’est un politicien corrompu, qui sera tenu par l’administration américaine, toujours très présente en Somalie et soucieuse de la position géostratégique du pays, notamment pour le commerce maritime».

L’autre défi pour le nouveau président, ce sont les shebabs, des djihadistes affiliés à Al-Qaida. «Ils ne sont pas affaiblis, comme on le dit souvent. Il y a eu moins d’attentats en 2016 qu’en 2015, mais ils sont plus ciblés et plus meurtriers, relève le chercheur. Dans de nombreuses régions rurales, ces islamistes, qui sont pour l’essentiel des Somaliens, ne sont pas contestés par la population et ils sont influents dans plusieurs villes. Pour réduire cette guérilla, la force ne suffira pas.»

Le nouveau leader aura aussi du mal à lever des taxes: «En Somalie, ce serait révolutionnaire. Même les shebabs ont du mal à lever l’impôt.» Enfin, après deux années sans pluie, le pays risque d’être confronté à une terrible famine, comme en 2011 et 2014.

(TDG)