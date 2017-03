En Haïti, le salut venu du ciel

L’hôpital le plus proche est à cinq heures de marche sur des sentiers étroits et rocailleux à flanc de coteau. A Amiel, dans le sud d’Haïti, le terrain de football de fortune semble être le seul lien avec le reste du monde, invisible de l’autre côté des montagnes. Les buts sommaires ont été reconstruits avec trois fins troncs d’arbre depuis le passage dévastateur de l’ouragan Matthew le 4 octobre 2016. Ce jour-là, les bourrasques ravageuses du pire cyclone à avoir frappé Haïti depuis près d’un demi-siècle s’étaient engouffrées dans les vallées de la région. Elles avaient rasé les maisons de bois, détruit les écoles, ravagé les récoltes qui permettent à des milliers de personnes de survivre.

Matthew a fait au moins 600 victimes et 1,4 million de sans-abri en Haïti. Un mois après son passage, 800 000 personnes souffraient de famine, selon les Nations Unies. Ce chiffre a baissé ces dernières semaines grâce aux distributions de nourriture héliportées du Programme alimentaire mondial (PAM), financées par la Suisse (lire ci-dessous). «Au début de l’opération, 90% des gens de la région se trouvaient en situation d’insécurité alimentaire», explique Philippe-Serge Degernier, coordinateur des opérations d’urgence du PAM en Haïti. «Maintenant nous sommes tombés à 20%-30%, ce qui était le taux d’insécurité alimentaire avant le début de l’opération. Cela ne veut pas dire que la situation s’est améliorée, mais seulement que les gens ne meurent plus de faim.»

Les récoltes détruites

En ce mardi de février, la population se précipite vers le terrain de football en entendant l’hélicoptère se faufiler entre les montagnes avec les provisions qu’il transporte dans un filet. Le terrain, l’une des rares surfaces plates dans la vallée escarpée, a été choisi pour accueillir l’une des dernières distributions de nourriture d’urgence du PAM pour les victimes de l’ouragan.

Dussaint Lélète, un habitant du hameau de Fond Cochon âgé de 22 ans, a pris place sur un rocher qui surplombe l’un des buts. Il voit la foule enfler rapidement et les gens dévaler les sentiers menant à Amiel dans l’espoir d’obtenir les provisions. «Je suis comme une bicyclette sans pédales», glisse-t-il. «Le pays est vide, Matthew ne nous a rien laissé. Le cyclone a détruit nos plants de café, nos pois, notre maïs, notre manioc.»

Dans sa maison de bois en contrebas du terrain de foot sur lequel les volontaires de l’ONG Samaritan’s Purse préparent méthodiquement la distribution de nourriture, Maritane Occide raconte sa lutte pour la survie depuis le passage de l’ouragan. «Normalement, c’est la saison où nous plantons et récoltons nos pois, mais le cyclone a tout détruit», raconte cette mère de cinq enfants. «Le marché de Beaumont est à cinq heures de marche, mais il n’y a plus rien. Notre bétail a été tué. Avant l’ouragan, nous pouvions vendre le café que nous récoltions. Ce n’est plus possible.»

Un Vaudois à la rescousse

Pour Maritane Occide, le salut arrive du ciel ce jour-là. Elle regarde d’un œil rempli d’espoir l’hélicoptère qui arrive toutes les quarante-cinq minutes avec 1,5 tonne de nourriture en provenance des Cayes, la ville côtière la plus proche. Les provisions sont déposées sur le terrain de foot autour duquel les bénévoles ont délimité un périmètre de sécurité avec une corde. Un responsable de l’ONG chargé de la distribution appelle les habitants un par un en se basant sur une liste établie au préalable. Il les sépare en petits groupes d’une vingtaine de personnes qui sont ensuite dirigés vers des bénévoles gérant les portions à distribuer. Le PAM a constitué des rations de 12 kilos de riz, 3 kilos de haricots et 1 litre d’huile pour permettre à chaque personne de tenir un mois.

La foire d’empoigne

Peter Voegtli, un Vaudois de 73 ans à l’enthousiasme sans limites qui a enchaîné les missions dans des régions compliquées de la planète comme le Darfour et le Kosovo, est l’un des responsables de l’opération. En ce mardi matin, cet homme qui est aussi vice-président de la ligne ferroviaire Blonay-Chamby a grimpé dans l’hélicoptère comme d’autres prendraient le bus. Il a effectué les quinze minutes de vol depuis Les Cayes jusqu’au cœur des montagnes. «Nous voulions aider 800 000 personnes, mais nous avons finalement pu en toucher 1,4 million», glisse-t-il. «Nous avons aussi pu distribuer environ 17 000 tonnes de nourriture.»

A l’approche du terrain de foot d’Amiel, un hélicoptère rase un arbre d’un peu trop près et l’un des sacs de haricots qu’il transporte est transpercé par une branche. Une vieille dame se précipite, les mains tendues vers le ciel pour tenter de récupérer les haricots qui s’échappent du sac troué. Elle est rapidement rejointe par un groupe d’hommes et de femmes qui se battaient à une dizaine de mètres d’elle pour un sac de riz.

Taina Chery, 13 ans, est venue avec sa famille d’un hameau de la région pour tenter d’obtenir de la nourriture, mais le nom de ses parents n’est pas sur la liste des bénéficiaires. «Nous mangeons ce que cultivent mes parents», raconte-t-elle. «C’est difficile car Matthew a tout détruit. Je n’ai rien à manger, je n’ai pas de souliers, mon école a été écrasée.» Autour de la jeune fille, les survivants de l’ouragan Matthew racontent invariablement un quotidien qui s’articule autour d’un seul repas journalier, dans le meilleur des cas.

Cette bataille sans relâche pour la survie à Amiel est compliquée en raison de l’absence de ressources pour l’aide humanitaire en Haïti. El-Mostafa Benlamlih, représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, a affirmé au début du mois de février que le pays des Caraïbes, qui peine à se relever depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, a besoin de 300 millions de dollars pour l’aide humanitaire cette année.

La variable Trump

L’incertitude règne également sur les intentions américaines en Haïti depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. En visite au Pérou fin novembre, Barack Obama avait fait part de son espoir et de sa «fierté» de voir les Etats-Unis continuer à s’investir pour les plus défavorisés: «La Russie est une puissance militaire qui compte beaucoup, mais elle ne se préoccupe pas de la reconstruction après un ouragan en Haïti», avait affirmé l’ancien président américain.

En octobre 2016, il avait aussi annoncé que les Etats-Unis ne renverraient plus les sans-papiers haïtiens dans leur pays assommé par une épidémie de choléra qui a fait plus de 10 000 victimes. Les expulsions avaient néanmoins repris en novembre et l’administration Trump a prévenu cette semaine que les Etats-Unis réduiraient leur aide aux pays étrangers pour financer une hausse de 10% du budget de l’armée.

A Amiel, Pélège Chery, le père de Taina et des sept frères et sœurs de la jeune fille, s’en remet au «Bon Dieu» et aux hélicoptères des «Blancs de l’extérieur». Son débit s’accélère lorsqu’il parle de l’ouragan qui lui a tout pris, de la faim qui le tenaille, de son désespoir de ne plus pouvoir nourrir ses enfants. «Je mangerai si je trouve de la nourriture», dit-il en créole. «Et si je n’en trouve pas, hélas, désolé.»

