En France, monter au ciel n’est plus une métaphore

«Tu sais, grand-maman est montée au ciel…» Cette phrase de consolation est désormais à prendre au pied de la lettre. Ou du faire-part. En effet, deux entreprises de pompes funèbres françaises offrent une nouvelle prestation: envoyer dans la stratosphère les cendres de nos chers défunts.

C’est une entreprise de Montpellier, Poussière d’Etoile, qui fait office de pionnier dans l’Hexagone depuis 2014. Elle vient d’être rejointe par une agence funéraire de Breteuil, dans l’Oise, annonce Le Parisien.

Les cendres sont déposées au fond d’un ballon-sonde gonflé à l’hélium. Les quelque 3 kilos de dépouille s’envolent vers la stratosphère. Par la dilatation des gaz, le ballon-sonde explose à une altitude de 33 kilomètres. Les cendres sont alors dispersées au gré des vents stratosphériques et retombent petit à petit sur terre sous forme de fines poussières. Le ballon-sonde est entièrement formé de résine d’arbre biodégradable et ses petits débris ne causeront aucun tort à l’environnement, garantissent les entrepreneurs funéraires.

Cette ultime expédition stratosphérique n’est pas interdite par les autorités françaises, à la condition d’obtenir une autorisation de vol de la Direction générale de l’aviation civile afin de respecter les couloirs aériens, sans oublier la déclaration de décès à la commune de naissance du défunt.

La dernière cérémonie se déroulera, comme d’habitude, selon les vœux des proches et la «mise au ciel» se tiendra dans un site de lancement qui sera compatible avec le lieu de résidence de la famille et les exigences dues à la circulation aérienne. Le ballon-sonde contenant les cendres est fixé au sol par un filet qui, sitôt retiré, s’élève dans l’atmosphère pour gagner la stratosphère. Le prix de cette ultime envolée varie de 590 euros (670 fr.) à 2000 (2297 fr.).

Cette prestation est née aux Etats-Unis. En France, elle vient donc de se développer. Dans l’Oise, il est encore trop tôt pour disposer de données chiffrées. A Montpellier, une trentaine de familles y ont eu recours depuis 2014, dont une dizaine durant les six derniers mois.

Le ballon-sonde n’est pas le seul moyen d’envoyer les dépouilles dans l’espace. Ainsi, la société américaine Elysium Space organise-t-elle l’envoi d’une partie des cendres en orbite autour de la planète, pour le prix de 1990 dollars (1935 fr.) Les proches sont invités à assister en Floride au lancement de cette capsule spatiale funéraire et peuvent suivre le voyage grâce à une application de géolocalisation sur leur smartphone. Il existe aussi une version, proposée par la société texane Celestis, pour tourner autour de la lune. Mais c’est plus cher: 12 500 dollars (12 153 fr.) et pour un seul gramme de cendres…

Nous ne verrons plus jamais du même œil les étoiles filantes vibrer dans un ciel d’août.

(TDG)