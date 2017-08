En France, le terrorisme ne prend pas de vacances

Le terrorisme djihadiste ne prend pas de vacances. Samedi soir, à 20 h 30, un homme de 18 ans a forcé l’entrée du premier portique de sécurité de la tour Eiffel en bousculant un vigile et a sorti un couteau en criant «Allahou akbar». Sous l’injonction des militaires de garde, il a posé son couteau et s’est rendu aux forces de l’ordre. Dans un premier temps, le profil médical de M.D., un Français né en Mauritanie, a induit les enquêteurs à réduire cette tentative à l’acte solitaire d’un déséquilibré. Effectivement, le suspect est actuellement en traitement dans un hôpital psychiatrique pour de graves troubles mentaux. Ce week-end, il avait bénéficié d’une sortie temporaire pour aller voir sa famille près de Paris.

Mais dimanche, la piste djihadiste a été retenue par la police judiciaire, pour plusieurs raisons. En 2015, l’homme avait menacé des agents de la SNCF en faisant l’apologie du terrorisme; comme il était encore mineur (16 ans), c’est un tribunal pour enfants qui l’avait condamné à 4 mois de prison avec sursis. L’an passé, M.D. avait été inscrit sur le fichier FSPRT des éléments radicalisés (18 500 individus recensés). De plus, lors de son interrogatoire, le suspect a déclaré avoir voulu tuer un militaire, sur demande d’un combattant de Daech qui se trouverait dans la zone irako-syrienne. Des perquisitions ont été menées au domicile des parents de M.D. pour en savoir plus sur ce combattant avec lequel le jeune homme avait tissé des liens sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas la première fois que les djihadistes du groupe Etat islamique utilisent des individus atteints de troubles mentaux pour les convaincre de se livrer à des actes terroristes. Le quotidien Le Parisien cite un supérieur de l’antiterrorisme qui estime «entre 15 et 20% le nombre de radicalisés suivis par les services de renseignements et présentant des problèmes psychiatriques».

La section antiterroriste du Parquet de Paris dirige les investigations, menées par la Brigade criminelle et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), après avoir ouvert une enquête préliminaire pour «association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d’atteinte aux personnes» et «tentative d’assassinat sur personnes dépositaires de l’autorité publique». C’est le huitième attentat à avoir été déjoué depuis janvier dernier.

Les récentes déroutes militaires de Daech au Proche-Orient font craindre le retour des djihadistes français dans leur pays. Au cours d’une interview qu’il a donnée au Journal du Dimanche, le ministre d’Etat (Intérieur) Gérard Collomb a annoncé que 217 djihadistes adultes (dont 20% de femmes) et 54 mineurs ont regagné la France, en ajoutant que tous font l’objet d’un «traitement judiciaire systématique par le procureur de la République de Paris» et que «nombre d’entre eux sont actuellement incarcérés».

Selon une estimation qui remonte à la mi-2016, le Ministère de l’intérieur indiquait qu’environ 1910 Français étaient acquis à la cause du groupe Etat islamique en Irak et en Syrie; entre 600 et 700 d’entre eux avaient rejoint les zones de combat alors tenues par Daech. Au début de cette année, Le Monde estimait que 230 djihadistes français avaient été tués lors des combats en Syrie et en Irak. Après les lourdes défaites du groupe Etat islamique durant les dernières semaines, ce nombre a, selon toute vraisemblance, augmenté.

L'alerte antiterrorisme est inefficace

Le système français d’alerte et d’information de la population (SAIP) en cas d’événements terroristes ou de catastrophes est descendu en flammes par un rapport du sénateur Jean-Pierre Vogel (Les Républicains), qui vient d’être rendu public.

Les critiques du sénateur, spécialiste de la sécurité civile, visent notamment l’application SAIP pour téléphones portables de type Android et iOS. Introduite en juin 2016 à l’occasion de l’Eurofoot en France, cette application s’est surtout… «appliquée» à multiplier les erreurs: retard impressionnant dans la diffusion de l’alerte lors de l’attentat de Nice (14 juillet 2016), plusieurs tentatives sérieuses d’attentat ignorées (attaques contre des militaires au Louvre, à Orly, à la tour Eiffel) et fausse alerte à Paris. L’auteur du rapport constate que les alarmes ne sont pas diffusées à temps en raison de la saturation des réseaux mobiles.

Le sénateur Vogel préconise un autre système, appelé Broadcast Cell (SMS-BC); il consiste à envoyer de brefs SMS à partir de n’importe quelle antenne-relais, quel que soit l’opérateur. Il fonctionne sur tous les téléphones portables, sans téléchargement d’application, et ne subit pas les effets provoqués par la saturation des réseaux. J.-N. C.

(TDG)