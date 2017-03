En Biélorussie, une colère contenue vise le régime

«Loukachenko, va-t’en.» Le vent de colère qui souffle depuis trois semaines en Biélorussie a pris un tour plus politique, le week-end dernier à Brest, près de la frontière polonaise. Au pouvoir depuis vingt-deux ans, l’autocrate de cette ancienne république soviétique de dix millions d’habitants, située au nord de l’Ukraine, est désormais mis en cause par les quelques milliers de personnes qui ont protesté dans la capitale et six autres villes du pays contre la «taxe contre le parasitisme», héritée du système soviétique.

C’est un décret présidentiel qui a déclenché les premières manifestations depuis la répression postélectorale de 2010. Le gouvernement a annoncé en février la création d’un impôt de 250 francs – alors que le revenu moyen annuel se situe autour de 4000 francs – frappant les chômeurs et les travailleurs sous contrat moins de six mois par an.

«C’est cynique et inhumain», commente un manifestant dans le quotidien en ligne russe Gazeta.ru. «C’est une véritable humiliation quand on rentre chez soi de se voir traiter de parasite, de moins que rien, de voir qu’on est qu’un esclave», s’exclamait samedi un carreleur de Brest, contraint de travailler en Russie, cité par le site Bielorousski Partizan.

«Je n’en peux plus. On m’a laissée sans travail, puis mes enfants ont été licenciés. J’ai deux fils: l’un est diplômé, l’autre est ouvrier. Ils n’arrivent plus à trouver d’emploi. Est-ce que c’est à leur grand-mère de les aider, avec une retraite de 150 dollars?» se désole une grand-mère de 70 ans, à Gomel, citée par le Huffington Post. Beaucoup de gens n’ont plus suffisamment d’argent pour vivre. Et les suicides ont augmenté spectaculairement l’an dernier.

Dans ce pays où le régime contrôle ses citoyens par l’économie, en employant, directement ou indirectement, sur des contrats d’un an renouvelable, les actifs, cette colère est aussi le fruit d’une contraction de l’économie nationale de 7,5% pour la seule année 2016. Et parmi les quelques milliers d’opposants, beaucoup vivent de l’économie informelle, indépendante de l’Etat, ou tentent de vivre dans des métiers artistiques ou intellectuels en dehors de la sphère étatique.

Le président Alexandre Loukachenko a longtemps tenté de concilier à la fois l’ouverture à l’Europe et les liens de dépendance à la Russie. Mais en ce début d’année, les tensions avec Moscou se sont multipliées. En janvier, Minsk a exonéré de visa court séjour les citoyens de 80 pays, dont les Européens. En réaction, la Russie a réduit ses livraisons de pétrole, dont la Biélorussie dépend énergétiquement, et réduit ses importations de produits alimentaires biélorusses. Elle accuse aussi son voisin de favoriser des marchandises de contrebande venues d’Europe. Et a rétabli des contrôles aux frontières, malgré l’accord douanier datant de 1996.

Ces tensions trouvent leur origine dans la volonté de rapprochement du président Loukachenko avec l’Europe, suite à l’invasion et l’annexion de la Crimée et au conflit ukrainien. Ce qui se passe chez son grand voisin inspire et inquiète à la fois les Biélorusses. C’est pourquoi les manifestations ont été très pacifiques et qu’il y a eu peu d’arrestations jusqu’ici.

Comme les Ukrainiens, les Biélorusses ont caressé plusieurs fois un rêve de démocratie et d’Europe. Ce fut le cas, juste après la chute de l’Empire soviétique. Et en 2010, lors de la présidentielle, avant l’arrestation de sept des neuf candidats d’opposition et de centaines d’activistes par le régime.

