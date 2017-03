Emplois fictifs présumés: Penelope Fillon inculpée

Complicité et recel d'abus de détournement de fonds publics. Complicité et recel d'abus de biens sociaux. Recel d'escroquerie aggravée. Voici les chefs d'inculpation qui visent l'épouse du principal candidat de droite à la présidentielle française, Penelope Fillon.

Elle a été entendue dans la journée par les juges chargés de l'enquête. Sa mise en examen vient du fossé entre ses déclarations sur son temps de travail pour «La Revue des deux mondes» du 30 janvier et ce qui figure en annexe de son contrat à l'Assemblée nationale, explique le quotidien français «Libération».

Mme Fillon a été inculpée pour «complicité et recel de détournement de fonds publics», «complicité et recel d'abus de biens sociaux» et «recel d'escroquerie aggravée», a précisé la source. Il s'agit de la troisième inculpation dans cette enquête après celles de François Fillon et de son ancien suppléant à l'Assemblée, Marc Joulaud.

François Fillon avait été lui-même mis en examen il y a deux semaines dans ce dossier qui empoisonne sa campagne électorale depuis les première révélations parues dans le Canard enchaîné à la fin du mois de janvier.

Le «Penelopegate» a depuis lors projeté cette femme de l'ombre, âgée de 61 ans, en pleine lumière.

Les magistrats cherchent à déterminer si elle a bien travaillé comme attachée parlementaire, au service de son mari et de son suppléant Marc Joulaud, et comme collaboratrice à La Revue des deux mondes en contrepartie de ses rémunérations, d'un montant total de près d'un millions d'euros brut.

Poste jamais «officialisé»

Contrairement à son mari qui s'était contenté devant les juges d'une brève déclaration, Penelope Fillon était décidée à s'expliquer, avaient fait savoir les avocats du couple avant l'audition.

Penelope Fillon a été employée par son mari de 1988 à 1990 puis de 1998 à 2002 et de mai 2012 à novembre 2013, un poste qui n'a pourtant jamais été «officialisé», comme elle l'a elle-même reconnu devant les enquêteurs lors d'une précédente audition, selon un procès verbal d'audition révélé par «Le Monde».

L'ex-Premier ministre a déclaré début février qu'elle avait été employée par ses soins pendant quinze ans, pour un salaire mensuel moyen de 3677 euros nets (environ 3937 francs). Un salaire qu'il juge «parfaitement justifié» compte tenu de ses diplômes. Marc Joulaud, lui aussi mis en examen ce mois-ci, l'a pour sa part employée comme collaboratrice parlementaire de mai 2002 au 31 août 2007.

«Tâches très variées»

Penelope Fillon a été employée comme «conseiller littéraire» de la prestigieuse Revue des deux mondes, propriété d'un «ami de la famille», l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière, entre mai 2012 et décembre 2013.

Le Canard enchaîné a évalué le total de ces rémunérations à 930'000 euros brut. Penelope Fillon était sortie de son silence début mars dans une interview au Journal du dimanche pour apporter son soutien sans failles à son mari et affirmer qu'elle a «confiance en la justice».

Revenant sur les accusations dont elle fait l'objet, Penelope Fillon affirmait avoir bel et bien effectué des «tâches très variées». «J'ai fait donner par mon avocat des documents aux enquêteurs, des courriers avec des notations prouvant qu'ils étaient passés par moi, des échanges de mails avec les autres collaborateurs de mon mari». ()