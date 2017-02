Elle accuse Trump d'utiliser la mort de sa fille

La mère d'une touriste britannique tuée en Australie en août s'est insurgée contre le fait que la Maison blanche ait qualifié cette attaque de terroriste, accusant Donald Trump d'instrumentaliser la mort de sa fille pour diaboliser les musulmans.

Le président américain a accusé lundi les médias «malhonnêtes» de ne «pas vouloir couvrir» certaines attaques djihadistes , sans étayer ses dires. La Maison Blanche a dans la foulée publié une liste de 78 «attentats» qui étaient selon elle «exécutés ou inspirés par le groupe» Etat islamique.

Plusieurs médias, dont la BBC, le Guardian, le Washington Post et Le Monde, ont répondu en publiant des liens vers leur large couverture de ces attaques. Cinq des événements cités ont eu lieu en Australie.

Lettre ouverte au président

Figurait notamment dans la liste les meurtres en août de deux routards britanniques, Mia Ayliffe-Chung, 21 ans, et Tom Jackson, 30 ans, un crime qui avait été largement couvert par l'Agence France-Presse (AFP) et de nombreux autres médias.

Dans une lettre ouverte au président américain diffusée sur les réseaux sociaux, Rosie Ayliffe, la mère d'une des victimes, s'insurge contre le lien qui est fait entre ce crime et l'islamisme.

.@realDonaldTrump An open letter regarding the deaths of the heroic Tom Jackson and my daughter, Mia Ayliffe-Chung: pic.twitter.com/e4oK5eey0H