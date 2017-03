Douze ans de terreur outre-Manche

L'attentat à Londres qui a fait ce mercredi au moins quatre morts et une vingtaine de blessés survient après des années de terrorisme au Royaume-Uni.

7 juillet 2005: quatre attentats suicides perpétrés par des extrémistes islamistes dans le métro et dans un bus ont fait 52 morts et plus de 700 blessés. Deux semaines plus tard, quatre nouvelles tentatives d’attentats ont échoué. C’est le pire attentat au Royaume-Uni depuis celui de Lockerbie en 1988.

30 juin 2007: une jeep chargée de propane explose à l’entrée de l’aéroport international de Glasgow (Ecosse) après avoir foncé dans les portes vitrées. La veille, deux voitures piégées avaient été découvertes à Londres.

29 avril 2013: un étudiant ukrainien d’extrême droite armé d’un poignard tue un musulman à Birmingham. Puis en juin et en juillet, il tentera de faire exploser des bombes devant trois mosquées.

22 mai 2013: meurtre du soldat Lee Rigby par deux assaillants armés d’un pistolet et d’une machette, à Woolwich (sud-est de Londres). D’origine nigérienne, il s’agissait de chrétiens convertis à l’islam radical.

5 décembre 2015: un homme poignarde plusieurs personnes à la station de métro de Leytonstone, en criant «C’est pour la Syrie!»

16 juin 2016: meurtre de la députée travailliste Jo Cox par un extrémiste de droite à Birstall (West Yorkshire). Il lui a tiré dessus puis l’a poignardée en criant «La Grande-Bretagne d’abord!»

20 octobre 2016: une bombe dans le métro est désamorcée par la police à North Greenwich.

De juin 2013 à mars 2017: treize tentatives d’attentat terroriste ont été déjouées par les services de sécurité britanniques, selon Scotland Yard.

