Donald Trump s'en prend à la Chine

Le président élu américain Donald Trump s'en est pris lundi à la Chine. Il estime qu'elle tire grandement profit de ses liens économiques avec les Etats-Unis mais qu'elle ne contribuera pas à contrôler une Corée du Nord lancée dans la course à l'arme nucléaire.

«La Chine tire une quantité massive de profits des Etats-Unis, par le biais d'un commerce totalement à sens unique, mais elle n'apportera pas son aide sur la Corée du Nord. Super!», a écrit sur Twitter celui qui entrera en fonctions le 20 janvier.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!