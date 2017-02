«Donald Trump ne fermera pas Guantanamo»

L'avocat du cerveau autoproclamé des attentats du 11-Septembre a affirmé lundi que Donald Trump était sérieux dans son intention de remplir Guantanamo de personnes soupçonnées de terrorisme. Les chances de fermer ce centre de détention vont donc s'éloigner à jamais, selon lui.

«Notre président a fait part de son intention de garder Guantanamo ouvert et d'y mettre plus de gens, et je prends ses mots au sérieux», a déclaré David Nevin, l'avocat de Khaled Cheikh Mohammed, actuellement détenu à Guantanamo, devant une conférence sur les droits de l'Homme organisée à Doha.

A son arrivée au pouvoir en 2009, le président Barack Obama avait promis de fermer Guantanamo, mais n'a pas pu le faire en raison principalement de l'opposition du Congrès à majorité républicaine.

La prison, située dans une base navale américaine sur l'île de Cuba, abrite actuellement 41 détenus (contre 242 au début du premier mandat de Barack Obama). Elle incarne, dans nombre de pays à travers le monde, les excès de la lutte antiterroriste des Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait près de 3000 morts.

David Nevin a récemment révélé que Khaled Cheikh Mohammed avait écrit une lettre à Barack Obama où il lui dit que le 11-Septembre était le résultat de la politique étrangère des Etats-Unis, qui a causé selon lui la mort de nombreux innocents. (ats/nxp)