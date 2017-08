Diplomatie: une rencontre nord - sud coréenne

Les ministres des Affaires étrangères des deux Corées se sont entretenus dimanche à Manille, rapporte l'agence de presse sud-coréenne. Yonhap, qui cite un responsable du ministère, ne fait toutefois pas état d'avancée lors de cette rencontre.

Lors d'un bref entretien, la ministre sud-coréenne Kang Kyung-Wha a appelé Pyongyang à accepter son offre de dialogue pour soulager les tensions dans la péninsule et sur une nouvelle réunion des familles séparées par la guerre de Corée (1950-53). Mais selon Yonhap, son homologue nord-coréen Ri Hong-Yo a rétorqué que les propositions de Séoul n'étaient pas sincères.

«Compte tenu de la situation actuelle dans laquelle le Sud collabore avec les Etats-Unis pour accentuer les pressions sur le Nord, de telles propositions manquent de sincérité», a-t-il déclaré.

Sanctions

La menace croissante représentée par les ambitions nucléaires de Pyongyang domine les discussions de Manille, où sont présents les ministres des Affaires étrangères des principales puissances parties prenantes à la crise, dont les chefs de la diplomatie américaine et russe, en amont du forum de l'Association des nations du Sud-Est asiatique (Asean) qui se tient lundi.

Samedi, le Conseil de sécurité des Nations unies avait voté à l'unanimité de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Celles-ci visent à réduire d'un tiers le montant des exportations nord-coréennes, actuellement estimées à trois milliards de dollars par an (2,9 milliards de francs). Des mesures sévères prises en représailles aux nouveaux tests de missiles de longue portée effectués en juillet par la Corée du Nord.

Dialogue

Ri Yong-ho s'est également entretenu avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors de cette rencontre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Ce dernier a rappelé que les sanctions n'étaient pas pour Pékin, principal allié de la Corée du Nord, un objectif en soi. Le dialogue pour sortir de la crise reste la priorité.

La presse officielle chinoise souligne de son côté lundi les limites des nouvelles sanctions de l'Onu. «Les sanctions doivent dans la mesure du possible éviter de provoquer des conséquences négatives sur la population et les pays tiers», écrit le Quotidien du Peuple, l'organe du Parti communiste. «Une frappe de précision est la partie essentielle des sanctions.»

Le Global Times, contrôlé par le Quotidien du Peuple, dénonce quant à lui «l'arrogance morale» des Etats-Unis concernant la Corée du Nord. «Les Etats-Unis devraient chercher la paix et la coexistence plutôt que la domination géopolitique», écrit le quotidien.

Donnant-donnant

Pékin prône une solution «donnant-donnant» par laquelle Pyongyang s'engagerait à suspendre son programme nucléaire et balistique en échange d'un arrêt des manoeuvres militaires conjointes effectuées régulièrement par Washington et Séoul.

Dans un tweet diffusé dimanche soir, Donald Trump dit s'être entretenu avec le président sud-coréen Moon Jae-in et se félicite de l'unanimité du vote des sanctions samedi.

Just completed call with President Moon of South Korea. Very happy and impressed with 15-0 United Nations vote on North Korea sanctions.