Deux personnes sont «entre la vie et la mort»

Deux personnes blessées dans l'attentat de Londres mercredi étaient jeudi «entre la vie et la mort», et cinq se trouvaient dans un «état critique», a annoncé la police londonienne.

«Cinq personnes sont toujours dans un état critique et deux sont entre la vie et la mort», a indiqué la police dans un communiqué, au lendemain de l'attaque qui a fait fait trois morts et une quarantaine de blessés près du parlement britannique.

Les personnes décédées

La première victime est une femme d'une quarantaine d'années, selon le commandant de l'antiterrorisme à Scotland Yard Mark Rowley. Elle a été tuée sur le pont de Westminster, enjambant la Tamise face à Big Ben, où la voiture de l'auteur de l'attaque a foncé dans la foule.

De source diplomatique espagnole, «il s'agit d'une femme de nationalité britannique dont la mère est espagnole». Elle «n'aurait pas la nationalité espagnole» mais «le consul général a été en contact avec les membres de sa famille en Espagne pour leur offrir l'assistance du consulat». Sa famille «est de Galice», dans le nord de l'Espagne, a précisé cette source.

Selon le journal régional espagnol La Voz de Galicia, il s'agirait d'Aysha Frade, 43 ans. L'enseignante qui vivait à Londres avait deux enfants de sept et neuf ans, selon les médias espagnols.

RIP Aysha Frade. She'd been crossing Westminster Bridge to collect her children from school#londonattack https://t.co/Gvwx2FaUSS pic.twitter.com/l5Kl8BsGrh — Kay Burley (@KayBurley) 23 mars 2017

La seconde victime, également fauchée sur le pont de Westminster, est un homme d'une cinquantaine d'années, a déclaré Mark Rowley. Aucune autre précision n'a filtré.

La troisième victime est un policier, Keith Palmer, 48 ans. Il était stationné devant l'une des entrées du Parlement de Westminster au moment où l'assaillant, qui a abandonné sa voiture contre les grilles de l'édifice, tentait d'y pénétrer. L'homme, armé d'un couteau, l'a frappé à plusieurs reprises, selon les témoins.

Le député conservateur Tobias Ellwood a tenté de le réanimer, en vain. «J'ai cherché à stopper l'hémorragie et lui ai fait du bouche-à-bouche en attendant l'arrivée des médecins, mais je crois qu'il avait déjà perdu trop de sang», a raconté l'élu, photographié en plein massage cardiaque avec du sang sur son visage et ses vêtements.

Keith Palmer, le policier tué par l'assaillant, n'était pas armé. Âgé de 48 ans, mari et père. Pensées. pic.twitter.com/tkPgujeU6J — martinouchka (@OUPS2017) 23 mars 2017

Les blessés:

Une quarantaine de personnes ont été blessées, dont 29 ont dû être hospitalisées. Sept d'entre elles étaient dans un «état critique», selon le commandant de l'antiterrorisme de Scotland Yard Mark Rowley.

Parmi les blessés figurent trois élèves français du lycée Saint-Joseph de Concarneau (ouest), en voyage scolaire. Deux étaient dans un état grave mais leurs jours n'étaient pas en danger, selon un responsable de la région française.

Cinq touristes sud-coréens -quatre femmes et un homme âgés de 50 à 60 ans- ont également été blessés dans le mouvement de foule qui a suivi l'arrivée de la voiture folle sur le pont de Westminster, a annoncé le ministre sud-coréen des Affaires étrangères. Une femme, dont la nationalité n'est pas connue, a été repêchée dans la Tamise grièvement blessée.

Parmi les autres victimes figurent un Portugais, un Chinois et deux Roumains, ont confirmé les autorités de ces pays.

(afp/nxp)