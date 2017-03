Deux naufrages auraient fait 250 victimes

Méditerranée Les gardes-côtes italiens ont annoncé jeudi avoir coordonné les opérations de secours d'environ 970 migrants au large de la Libye. Plus...

Crise migratoire L'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur les conditions des jeunes migrants en Afrique du Nord.

Maroc/Espagne Les garde-côtes espagnols ont secouru ce week-end 257 migrants africains, dont 22 femmes et quatre enfants, à bord de sept embarcations navigant entre le Maroc et l'Espagne.