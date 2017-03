Deux morts dans la chute d'un pont sur une autoroute

Deux personnes ont été tuées et deux blessées jeudi lorsqu'un pont enjambant une autoroute près d'Ancône, dans le centre de l'Italie, s'est écroulé, selon les autorités. Les victimes sont un couple qui se trouvait à bord de son véhicule et qui passait sous le pont.

Two people have been killed when a bridge collapsed in Italy’s north-east. #9News pic.twitter.com/qhGdD9gkHg