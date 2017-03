Des personnages féminins aux feux rouges

La ville australienne de Melbourne a fait figurer des personnages féminins sur ses feux rouges en lieu et place des bonhommes traditionnels afin de sensibiliser l'opinion à l'égalité entre les sexes, une initiative qui provoque de féroces débats.

A l'occasion de la Journée internationale de la femme mercredi, dix feux tricolores situés à l'un des carrefours les plus fréquentés de la ville présentent des personnages vêtus de robes. Certains se demandent si cette expérimentation, qui durera 12 mois, est vraiment utile.

«L'idée derrière ces carrefours de l'égalité est de promouvoir l'égalité entre les sexes et de réduire les préjugés inconscients, en changeant l'iconographie que l'on voit tous les jours, en particulier aux feux rouges», a expliqué Martine Letts, du Comité de Melbourne, à l'Australian Broadcasting Corporation.

Réactions mitigées, voire ironique

Cette ONG constituée de plus de 120 entreprises et associations locales a financé l'initiative, qui a reçu le soutien de l'Etat de Victoria.

Les réactions initiales sont mitigées, voire ironiques. «J'aime à croire que ce sont des petits hommes verts travestis sur les nouveaux feux tricolores de Melbourne», dit Thomas John Jaspers sur Twitter.

I like to think of Melbourne's new traffic lights as little green men in drag.