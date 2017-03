Des passeurs tuent une vingtaine de migrants

Crise migratoire Le Parlement hongrois a adopté la réintroduction de la mise en détention systématique de tous les migrants entrés dans le pays. Une mesure supprimée en 2013. Plus...

Crise migratoire Vendredi, les gardes-côtes italiens ont secouru 900 personnes, pendant que la marine libyenne en sauvait 115 autres. Plus...

Union européenne Cette mesure doit empêcher qu'ils ne disparaissent avant leur expulsion, a estimé jeudi le commissaire aux Migrations. Plus...

Méditerranée Les gardes-côtes italiens ont annoncé jeudi avoir coordonné les opérations de secours d'environ 970 migrants au large de la Libye. Plus...

Large de la Libye Pour le patron de l'agence européenne, «il faut éviter de soutenir l'action des réseaux criminels en Libye en prenant en charge les migrants de plus en plus près des côtes libyennes». Plus...