Des milliers de personnes évacuées en Californie

Ces inondations, les plus importantes de ces 100 dernières années dans cette zone, ont été provoquées par le débordement de la rivière, qui court le long de la Silicon Valley, après des jours de fortes pluies.

La zone à évacuer comprend des parties de San Jose, la troisième ville la plus importante de Californie avec environ 1 million d'habitants. Environ 14.000 personnes ont été évacuées et plus de 200 ont dû être secourues par des canots pneumatiques des pompiers mardi soir.

«C'est une crue centennale», a souligné Roger Gass, météorologue du National Weather Service, dans le Los Angeles Times. La rivière «est à un niveau record».

Le maire de San Jose, Sam Liccardo, a avoué lors d'une conférence de presse que les autorités n'avaient pas anticipé l'importance de la crue à venir et n'avaient pas agi assez rapidement pour ordonner les évacuations.

Contre-coup après les sécheresses

«Chaque fois qu'on arrive en bateau pour sortir les gens de leur maison c'est qu'il y a eu un raté», a-t-il convenu.

On ne sait pas encore quand les résidents pourront regagner leur maison.

La Californie a été ces dernières années touchée par une sécheresse spectaculaire, mais elle subit depuis quelques mois un contre-coup avec d'importantes précipitations qui posent des problèmes dans certaines zones.

Ainsi, la semaine passée, le plus haut barrage des Etats-Unis, à Oroville, à 300 km au nord de San Jose, a menacé de déborder en raison des fortes pluies des jours précédents, forçant l'évacuation par précaution de plus de 180.000 personnes. (AFP/nxp)