Des attentats à Homs font au moins 42 morts

Deux attentats-suicide ont frappé samedi des sièges de la Sécurité dans la ville syrienne de Homs contrôlée par le régime. Ils ont fait au moins 42 morts dont un officier supérieur, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

«Les attentats ont frappé le siège de la Sûreté de l'Etat et celui des Renseignements militaires, situés dans deux quartiers du centre» de la troisième ville de Syrie, a précisé Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH.

Parmi les morts figure un officier supérieur, précise l'OSDH, ajoutant que les services de sécurité ont été mis en état d'alerte dans cette ville du centre de la Syrie. Il n'était pas clair dans l'immédiat si les kamikazes étaient à bord d'une voiture piégée.

Précédents

«Deux attentats-suicide terroristes ont frappé deux sièges de la Sécurité dans la ville de Homs, faisant des martyrs», a pour sa part indiqué la télévision syrienne. Les branches des redoutables services de la Sûreté de l'Etat et des Renseignements militaires se situent respectivement dans les quartiers sécurisés de Ghouta et de Mahatta. Plusieurs attentats-suicide meurtriers ont frappé la ville de Homs ces dernières années, en majorité revendiqués par le groupe djihadiste Etat islamique (EI). Il y a un an, un double attentat dans la ville avait fait 64 morts, en grande majorité des civils. (ats/nxp)