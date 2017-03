Des Marines publient des photos de soldates nues

Ils ont partagé des photos salaces de leurs collègues à leur insu. Ils n'en avaient donc pas le droit. Ils? Les Marines, le corps expéditionnaire de l'armée américaine réputé pour sa discipline et ses valeurs viriles. Leurs collègues? Des femmes. Elles ont rejoint le corps des Marines qui s'est ouvert récemment à la gente féminine, malgré la controverse. Beaucoup de Marines perçoivent en effet cette nouveauté comme une menace pour les valeurs de fraternité virile traditionnellement cultivées par le corps.

De toutes les branches de l'armée américaine, le corps des Marines est celui qui avait manifesté le plus de réticence à la décision de l'administration Obama d'ouvrir aux femmes tous les postes militaires, y compris les postes de combat les plus exposés.

L'enquête a été confiée au NCIS, le service d'enquête criminelle de la marine américaine. Poster «des photos explicites sans la permission des personnes figurant sur celles-ci est potentiellement un délit», a rappelé lundi Ed Buice, un porte-parole du NCIS.

Dans un communiqué, le corps des Marines s'est déclaré «très préoccupé par les commentaires dénigrants et les photos salaces» diffusé la page Facebook «Marines United».

«Nous ne tolérerons pas le harcèlement en ligne ou hors ligne», a ajouté le corps dans un message sur Twitter.

Selon le site de journalisme d'investigation Reveal, la page Facebook concernée avait à peu près 30'000 participants. Elle n'était pas publique, et était réservée aux Marines ou d'autres forces semblables, comme les troupes de marine britannique.

«Depuis le 30 janvier, plus d'une vingtaine de femmes» ont vu ainsi des photos dénudées d'elles partagées via Marines United, sans leur consentement, avec mention «de leur rang, leur nom complet et leur unité», a indiqué Reveal.

Les photos suscitaient des floppées de commentaires parfois orduriers ou dégradants. Ces comportements «ne sont pas en accord avec les valeurs du corps des Marines et ne seront pas tolérés», a rappelé dans un tweet le général Robert Neller, le commandant des Marines.

Every Marine should give their all to be the best human beings & teammates possible. Respect & trust w/fellow Marines = key to our success