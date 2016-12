Dernière visite de Noël à Hawaï pour Obama

Le président américain Barack Obama et son épouse Michelle ont rendu visite dimanche, pour la dernière fois, à des militaires et leurs familles fêtant Noël sur une base de Hawaï, au milieu du Pacifique.

Selon une tradition solidement établie, le couple présidentiel s'est rendu dans la base de Marines à Kaneohe. Il passe en famille ses vacances de fin d'année dans une villa en bord de mer à Kailua, dans le nord-est de l'île d'Oahu.

Le président démocrate a raconté avoir appelé, samedi, plusieurs militaires stationnés en Irak et en Afghanistan, dont certains qui «sont en mission pour vaincre le groupe Etat islamique». «Même si c'est la dernière fois que je m'adresse à vous en tant que président, je veux que vous sachiez qu'en tant que citoyen ma reconnaissance restera intacte», a-t-il déclaré.

«Cela a été le privilège de ma vie d'être votre commandant en chef», a ajouté M. Obama, qui, après huit années au pouvoir, quittera la Maison Blanche le 20 janvier. Il cèdera la place au républicain Donald Trump.

Une touche d'humour pour finir

M. Obama, qui est très attaché à Hawaï où il est né et où il a passé l'essentiel de son enfance et de son adolescence, a ajouté qu'il avait bien l'intention de revenir sur cette base militaire dans les années à venir. «Je crois comprendre que j'aurai encore quelques droits en tant qu'ancien président», a-t-il lancé dans les rires. «Je pourrai donc encore utiliser la salle de gym et, bien sûr, le parcours de golf...» (ats/nxp)