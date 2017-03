Dernier round «positif» de pourparlers à Genève

Les pourparlers de paix sur la Syrie à Genève ont permis d'élaborer un «agenda clair» en 4 points, incluant les questions de gouvernance et la lutte contre le terrorisme, a annoncé l'envoyé spécial de l'ONU Staffan de Mistura, au dernier jour des discussions. «Je pense que nous avons un agenda clair», a déclaré aux médias M. de Mistura, à l'issue de ce 4e round de discussions, pendant huit jours à Genève.

