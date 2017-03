De nouveaux nuages homologués par l’Organisation météorologique mondiale

Il était attendu par tous les fans de cumulonimbus. A l’occasion de la Journée internationale de météorologie, qui se tient aujourd’hui, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a dévoilé le 22 mars son nouvel Atlas des nuages. Il s’agit de «la seule source complète faisant autorité pour l’identification des nuages, a rappelé le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. Référence mythique pour les amateurs, il est utilisé pour la formation des professionnels des services météorologiques, ainsi que dans des secteurs comme l’aviation et le transport maritime.»

Publié pour la première fois à la fin du XIXe siècle, l’Atlas contient de nombreuses photographies de nuages classés en dix genres, subdivisés en «espèces», puis en «variétés», selon l’endroit où les cumuls se forment dans le ciel et leur apparence. Aucun genre supplémentaire n’a été ajouté dans la nouvelle édition de l’Atlas international des nuages.

La dernière mise à jour de l’Atlas remontait à 1987 – soit avant l’apparition d’Internet. La version 2017, elle, prend la forme d’un portail Web ouvert au public.

A l'ère des images satellites

«A Genève, nous avons des observateurs qui comparent les nuages présents dans le ciel à des photographies, afin d’affiner les prévisions météorologiques, note Pierre Eckert, chef du bureau genevois de MétéoSuisse. Mais cette activité tend à disparaître, avec les images satellites. Je trouve, néanmoins, très bien que l’Atlas continue de paraître. On regarde désormais les nuages davantage pour leur beauté que pour leur utilité.»

Les innombrables clichés illustrant l’Atlas n’ont pas fini d’étonner, d’éblouir. «Influencés par la topographie du sol, les convections humides et par de nombreux facteurs, les nuages peuvent prendre des formes incroyables», souligne Pierre Eckert. A tel point que les experts identifient régulièrement des formes de nimbus inconnues jusqu’ici.

Le rôle décisif des nuages

L’édition 2017 de l’Atlas contient ainsi une nouvelle espèce – le volutus ou nuage en rouleau – ainsi que cinq particularités inédites (asperitas, cavum, cauda, fluctus et murus). De quoi passionner les amateurs. «Au fil des siècles, peu de phénomènes naturels ont autant stimulé la réflexion scientifique et l’inspiration artistique que les nuages, a précisé Petteri Taalas. Il y a plus de deux millénaires, Aristote les a étudiés et a consacré une partie d’un traité à leur rôle dans le cycle de l’eau. De nos jours, les scientifiques savent que les nuages jouent un rôle décisif dans l’équilibre énergétique, le climat et les conditions météorologiques de notre planète.»

