Darfour: Amnesty demande une enquête

Amnesty International (AI) a renouvelé mardi ses appels pour une enquête de l'ONU au sujet de soupçons d'attaques à l'arme chimique par le régime soudanais contre des civils au Darfour. Selon l'ONG, «entre 200 et 250 personnes ont pu mourir d'une exposition aux agents chimiques».

Dans un rapport publié en septembre, AI avait affirmé qu'au moins une trentaine d'attaques à l'arme chimique avaient été perpétrées entre janvier et septembre 2016 sur des villages de la région du Jebel Marra au Darfour, dans le cadre d'une vaste campagne militaire contre les rebelles.

Le rapport contenait des images d'enfants souffrant de brûlures chimiques, des photographies prises de satellites de villages détruits et de personnes déplacées, des extraits d'entretiens avec plus de 200 survivants et des analyses d'experts. L'organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC, agence de l'ONU) avait expliqué à l'époque avoir besoin de davantage de preuves pour une enquête formelle.

Des «mensonges» pour el-Béchir

Dans son nouveau rapport, AI réclame une nouvelle fois une enquête complète et indépendante de l'OIAC sur ces attaques présumées, alors que le conseil exécutif de l'agence ouvre mardi une réunion à La Haye.

«Un échec des membres de l'OIAC à lancer une enquête serait une honte et une reddition monumentale», insiste dans un communiqué Michelle Kagari, une responsable d'Amnesty, dénonçant des attaques «cruelles».

Après la publication du premier rapport, le président soudanais Omar el-Béchir avait accusé Amnesty International de «mensonges».

Le Darfour est le théâtre d'un conflit sanglant depuis 2003, quand des insurgés issus de minorités ethniques ont pris les armes contre le pouvoir de Khartoum, aux mains de la majorité arabe. Omar el-Béchir a alors lancé une contre-insurrection violente. Depuis, l'ONU estime que les combats ont fait au moins 300'000 morts et 2,5 millions de déplacés. (ats/nxp)