Comment soigner les forêts brûlées?

Plus de 7000 hectares de forêt ont été ravagés par le feu dans quatre départements français du Sud-Est et en Corse depuis lundi. C’est le bilan le plus lourd depuis la canicule de 2003, lorsque 73 000 hectares furent réduits en cendres. En tout, plus de 6000 femmes et hommes ont lutté contre les sinistres; 70 sapeurs-pompiers ont dû recevoir des soins; 12 000 personnes, dont de nombreux vacanciers, ont été évacuées. Jeudi, les soldats du feu étaient en passe de maîtriser les derniers foyers. Mais des reprises peuvent encore se déclencher.

Même si aucune victime humaine n’est à déplorer, il n’en demeure pas moins qu’une surface de forêt équivalente à 10 000 terrains de football s’est transformée en paysage lunaire. La faune aussi a souffert. Si les espèces les plus prestes ont fui dès le départ des feux, d’autres, comme la tortue d’Hermann, n’ont pas pu en faire de même. Les zoologues craignent donc pour la survie locale de ce reptile, le plus menacé de France.

Comment soigner la forêt de ses brûlures? La question du reboisement relève surtout de la nécessité sociale plus qu’écologique, selon les spécialistes de l’Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement). L’ingénieur-chercheur Michel Vennetier l’a expliqué sur le site marseillais Marsactu: «Dans les années 1970 et 1980, on reboisait beaucoup, c’était la mode. On a dû dépenser l’équivalent de dizaines de millions d’euros, mais il y a eu beaucoup d’échecs car on manquait de connaissances. Le reboisement est possible mais sur des zones très précises, à une toute petite échelle. La régénération naturelle reste la meilleure solution. Peut-être qu’il faut aider la nature, mais ça doit rester stratégique, pour des questions de sécurité ou pour rétablir un paysage touristique.»

En effet, la nature dispose en elle-même des outils nécessaires à sa régénération. Et le feu n’est pas toujours l’ennemi des arbres. Ainsi, le pin d’Alep, très présent dans le Sud-Est français, en a besoin pour perpétuer son espèce. Ses graines restent en dormance, parfois pendant plusieurs années, à l’intérieur de ses cônes enduits de résine. Sous l’effet de la chaleur des flammes, la résine fond, les cônes s’ouvrent, libérant les graines reproductrices, qui trouvent un sol débarrassé d’autres plantes concurrentes. Le chêne-liège, lui, résiste d’une autre façon en produisant des rejets à partir de ses souches restées vivantes. Un bémol retentissant toutefois. Des incendies trop fréquents empêchent cette régénération naturelle de s’accomplir.

Dès lors, l’essentiel des efforts doit être investi dans la prévention. L’homme reste le danger numéro un pour la forêt, selon l’Irstea: 92% des incendies dans les zones sylvestres sont d’origine humaine, dont 30% ont été causés volontairement. D’ailleurs, la police a placé jeudi trois personnes en garde à vue, dont deux adolescents de 16 ans qui vaquaient à proximité de départs de feu dans les Bouches-du-Rhône.

(TDG)