Comment Emmanuel Macron parvient à siphonner la gauche

«Bertrand Delanoë n’est pas le premier arrivé et ne sera pas le dernier. Pour spectaculaire qu’il soit, le soutien de l’ex-maire de Paris ne fait qu’illustrer la force d’attraction d’Emmanuel Macron!» Stéphane Rozès, directeur de CAP et enseignant à Sciences Po Paris, n’est pas surpris de la prise de position de Bertrand Delanoë. Mercredi matin, sur les ondes de France Inter , cette personnalité très populaire au centre gauche n’a pas hésité à déclarer sa flamme pour la présidentielle: «Le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions de socialiste réformiste, européen, réaliste, c’est Emmanuel Macron», a insisté Bertrand Delanoë. Ajoutant à cette conviction personnelle un dessein tactique de nature à motiver un vote utile: «Il faut donner de la force au candidat qui pourra battre Marine Le Pen. (…) La crise de la droite n’est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Elle empêche une offre politique de droite», argumente Bertrand Delanoë.

Après le ralliement du centriste François Bayrou, Emmanuel Macron enregistre ainsi encore un soutien de poids. Et tout indique que de nombreux ténors du PS, et notamment des membres de l’actuel gouvernement, vont suivre le mouvement car la plupart ne se reconnaissent pas dans le programme du vainqueur de la primaire de gauche, Benoît Hamon. On évoque notamment le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, qui lui apporterait un sacré coup de main. Le ministre breton ne connaît que les cotes de popularité au beau fixe et au rayon résultats, c’est un champion. L’industrie de l’armement française pointe désormais à la deuxième place mondiale avec l’aide de ce socialiste très pragmatique.

«Oui, Jean-Yves Le Drian serait un soutien fort. Mais c’est un cas particulier car il est en fin de carrière. De manière générale, les hollandistes ( ndlr: les élus proches de François Hollande ) ont intérêt à une recomposition, ce qui n’est pas les cas des vallsistes ( ndlr: les élus proches de Manuel Valls ). Le jeu est complexe et les intérêts divergents!» met en perspective Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l’Université de Lille et spécialiste du PS.

Les élus suivent les électeurs, ironise Stéphane Rozès, qui souligne que les électeurs sociaux-démocrates avaient déjà quitté le PS et cheminé vers Emmanuel Macron avant la primaire de la gauche. «Manuel Valls a été privé de ce vote des électeurs du réel qui, inquiets, ont déserté un PS excentré par Benoît Hamon et son discours sur le futur désirable. Le positionnement de Hamon est un investissement pour 2022. Les pragmatiques, eux, pensent à 2017», avance Stéphane Rozès.

Les hollandistes en appui

Dans les faits, Manuel Valls aurait tout intérêt à ce que Benoît Hamon boive la tasse pour qu’il puisse récupérer le PS. Mais le risque de voir droite et extrême droite rester seules en course au soir du 1er tour – Fillon contre Le Pen – est trop grand. Manuel Valls songerait ainsi à appuyer Emmanuel Macron qui, malgré des divergences, se révèle proche de ses convictions. «Attentisme et prépositionnement: voilà ce qui se passe en ce moment à gauche. Car si Macron confirme et peut gagner, il aura besoin d’une majorité», explique Rémi Lefebvre.

Ainsi, d’autres figures de la famille hollandiste comme Ségolène Royal, Jean-Marc Ayrault, Claude Bartolone ou encore Jean-Marie Le Guen ont envoyé des signaux positifs, plus ou moins insistants, en direction d’Emmanuel Macron. La preuve que le macronisme n’est que la poursuite du hollandisme? «Le vote Macron est certes fragile, mais celui-ci a néanmoins un boulevard devant lui. Car l’affaire Fillon a poussé le candidat de la droite encore plus vers la droite. De plus, Alain Juppé est sorti du jeu et Benoît Hamon ne fait pas campagne. Tout lui est favorable», détaille Rémi Lefebvre. Qui, malgré cet «alignement favorable» des planètes, jure que rien n’est joué.

Le programme aussi, maintenant qu’il est connu, se révèle plutôt bien ficelé dans une proposition centriste qui s’évite de réinventer la roue. Un atout dans un pays traumatisé par la crise économique, sociale et sécuritaire qui dure depuis deux quinquennats, s’accordent à dire les commentateurs les moins partisans. Cela a été aussi un des arguments de Bertrand Delanoë, par exemple.

La France positive

«Le macronisme, la suite du hollandisme? Oui. Mais avec un récit et du charisme en plus. Car Emmanuel Macron raconte une belle histoire aux Français, analyse Stéphane Rozès. Il leur dit: «Vous êtes merveilleux. Il y a un génie français. Vous êtes l’exception française. Le problème, ce n’est pas vous, c’est le système. Et je le sais, puisque j’en viens.» Macron rompt avec le discours de ses adversaires qui tous ont intériorisé, chacun à leur manière, que les Français devront renoncer à ce qu’ils sont!» Rémi Lefebvre, très critique, qualifie cela de «populisme élitiste».

Cependant, tous constatent le succès de la formule. Et ce malgré le fatras des ralliements. Comment marier des élus venus du Parti communiste français (Robert Hue et le député-maire de Saint-Denis Patrick Braouezec), des anciens Verts comme François de Rugy et des centristes comme François Bayrou, maire de Pau et ancien ministre de Jacques Chirac tout de même? La carpe et le lapin, en somme… «Oui, le message est brouillé. Mais il faut reconnaître que les ralliements ont été inconditionnels. C’est Robert Hue qui est venu à Emmanuel Macron et non le contraire. Il donne l’impression de n’aller chercher personne. Ce n’est pas le cas d’un Fillon», glisse Rémi Lefebvre. Une allusion au fait que le candidat des Républicains n’a résisté qu’au prix de concessions aux Sarkozystes et aux ultracatholiques de Sens commun.

(TDG)