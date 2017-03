Cinq pollutions mortelles pour les enfants

« Un environnement pollué est mortel pour nos enfants », a déclaré lundi Margaret Chan, directrice de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Genève. Selon deux nouveaux rapports intitulés "Don't pollute my future" et "Inheriting a sustainable world: Atlas on children’s health and the environment" , plus d’un quart des décès des enfants de moins de 5 ans est attribué à différentes formes de pollution. Selon l’OMS, 1,7 millions de décès d’enfants seraient imputables à ces dégradations de notre environnement.

1. L’air vicié

Chaque année, 570 000 enfants de moins de cinq ans meurent d’infections respiratoires, par exemple de pneumonie. La pollution de l’air aux fumées toxiques, aux microparticules ou au tabagisme passif sont les principaux vecteurs de ces maladies respiratoires. Des produits utilisés dans les peintures, des colles de bois, participent aussi à la pollution de l'air intérieur des logements. L’exposition à un air pollué peut provoquer des maladies chroniques comme l’asthme ou la BPCO, et il fait aussi augmenter les risques de cardiopathie, d’accident vasculaire cérébral et de cancer tout au long de la vie.

2. L’eau non potable

Plus de 360 000 enfants sont victimes de diarrhées causées par l’ingestion d’eau non potable et l’absence de moyens d’assainissement. Ces maux pourraient être évités en permettant l’accès à l’eau potable aux populations. « Les enfants sont particulièrement vulnérables à la pollution de l’eau, comme de l’air, car leurs organes et leur système immunitaire sont en cours de développement et leur voies respiratoires sont de petite taille », expliquait Margaret Chan. 200 000 enfants meurent aussi du paludisme, ce qui pourrait être évité en réduisant l'eau stagnante et en traitant ces foyers de larves de moustiques, vecteurs de la maladie ou en couvrant les réservoirs d'eau potable.

3. Les déchets électroniques

C’est une nouvelle menace pour l’environnement. Les déchets électroniques de nos ordinateurs et téléphones portables mal recyclés ou abandonnés dans la nature constituent un danger, en exposant les enfants à des toxines qui peuvent entraîner une diminution des aptitudes cognitives, un déficit d’attention, des lésions pulmonaires voire des cancers. Or, on prévoit que la quantité de ces déchets aura augmenté de 19% entre 2014 et 2018 pour atteindre 50 millions de tonnes.

4. Le climat détraqué

Le changement climatique provoque une augmentation des températures et des niveaux de dioxyde de carbone, ce qui favorise la production de pollen et une augmentation du nombre de cas d’asthme liés à des allergies. A l’échelle mondiale, les symptômes d’asthme sont actuellement signalés chez un enfant sur neuf ou dix. Or, 44% de ces symptômes sont liés à une exposition à l’environnement.

5. Les toxiques dans les aliments

Les enfants ingèrent aussi nombre de substances chimiques dangereuses présentes dans les aliments. Le fluor, le plomb, le mercure et les pesticides, ainsi que des polluants organiques persistants se retrouvent dans notre chaîne alimentaire, sans parler des perturbateurs endocryniens présents dans nombre de produits.

(TDG)