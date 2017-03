"Donald Trump ne tweete pas par bêtise, c'est une stratégie sophistiquée!"

«Il est absolument impossible que Donald Trump devienne candidat républicain à la présidence des Etats-Unis.» Sourire en coin, Paul Freedman aime rappeler qu’il avait fait cette déclaration en 2015, publiquement et à plusieurs reprises. Professeur associé au Département de politique de l’Université de Virginie et analyste électoral pour la chaîne de télévision ABC à New York, il s’était trompé comme tout le monde, il ne s’en cache pas. Invité lundi soir par l’Université de Genève, le Club suisse de la presse et le think thank Foraus, il a tenté un exercice de décryptage… quitte à briser quelques idées toutes faites.

1. Non, les sondages ne se sont pas tellement trompés

Depuis le 8 novembre 2016, les instituts de sondage sont sous le feu de la critique pour avoir donné Hillary Clinton en tête. En réalité, assure Paul Freedman, les instituts ne se sont pas trompés. «Hillary Clinton a reçu environ 2,9 millions de voix de plus que Donald Trump.»

Mais le professeur va plus loin, estimant par ailleurs que l’erreur de pronostic était minime en ce qui concerne le vote du Collège électoral (où les délégués de chacun des 50 Etats donnent leurs voix au candidat qui a remporté la majorité chez eux). «Aux Etats-Unis, il y a les Etats qui votent toujours pour le même parti et les swing states qui votent tantôt pour l’un tantôt pour l’autre. Pas de surprise là. Par contre, personne ne s’attendait à ce qui est arrivé dans trois Etats habituellement démocrates: Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin. Donald Trump y a remporté une victoire serrée: en additionnant les trois, il n’a eu que 78 000 voix d’avance!» Très peu de chose, comparé aux 130 millions de votants (sur un total de 230 millions de citoyens disposant du droit de vote).

Or, «devenir président en remportant le Collège électoral sans avoir la majorité populaire, ce n’est arrivé que cinq fois dans toute l’histoire des Etats-Unis», rappelle le professeur.

2. Non, ce n’était pas juste une révolte des «petits Blancs»

«On a beaucoup parlé de la colère des Blancs sans formation universitaire, qui ont voté pour Donald Trump à 61% parmi les femmes et 71% parmi les hommes (ndlr: Barack Obama avait réussi à capter leurs voix huit ans plus tôt). Mais il y a une autre catégorie très intéressante: les Blancs au bénéfice d’un degré universitaire. Hillary Clinton pouvait espérer qu’ils ne voteraient pas pour un candidat républicain jugé extrême. Mais aux Etats-Unis, l’affiliation partisane a une dimension identitaire presque aussi forte que les liens familiaux, l’appartenance à une Eglise ou le soutien à un club sportif.» Ils n’allaient pas massivement trahir leur camp. «A travers le pays, 88% des républicains ont voté Trump et 89% des démocrates ont voté Clinton. Or, au sein de l’électorat blanc, qui penche traditionnellement du côté républicain, seules les femmes universitaires ont voté en majorité pour Clinton.»

3. Non, Donald Trump n’a pas contré un vote féministe

«Les femmes n’ont pas participé au scrutin plus que d’habitude et n’ont pas davantage voté démocrate que d’habitude, malgré le fait qu’il leur fallait choisir entre Hillary Clinton, toute première candidate présidentielle nominée par un grand parti, et Donald Trump, qui a tenu des propos insultants envers la gent féminine. Pourtant, la proportion de femmes parmi les votants (53%) n’a pas été plus forte qu’en 2012 et la démocrate a été un peu moins soutenue par l’électorat féminin (54%) que ne le fut Obama (55%).»

4. Non, les réseaux sociaux n’ont pas influencé l’élection

Durant toute la campagne politique, de jeunes Macédoniens se sont fait de l’argent en fabriquant des vidéos mensongères sur Hillary Clinton et en les diffusant sur les réseaux sociaux. D’autres rumeurs ont été lancées aux Etats-Unis dans les deux camps, même s’il y en avait beaucoup plus parmi les pro-Trump. Mais en réalité, le phénomène des fake news (fausses informations) n’est pas nouveau. Et surtout, elles circulent dans des cercles déjà acquis à la cause. Par ailleurs, les électeurs ont pour source d’information politique les chaînes de télévision, pas les réseaux sociaux.

5. Non, Trump ne tweete pas par idiotie mais par stratégie

«Samedi matin sur Twitter, le président a accusé Barack Obama de l’avoir fait mettre sur écoute en fin de campagne électorale. Il n’a avancé ni source ni preuve. Aux Etats-Unis, on en a parlé tout le week-end. Pourtant vendredi, les médias étaient encore focalisés sur les contacts possibles de Jeff Sessions, le ministre de la Justice, avec des représentants du gouvernement russe. Les tweets de Trump, ce n’est pas du grand n’importe quoi, c’est au contraire une stratégie pensée, sophistiquée, pour gérer les médias.»

(TDG)