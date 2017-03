Cinq candidats pour un débat historique

Marine le Pen toujours en tête des sondages

Marine Le Pen reste en tête des intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle, avec 27%. Elle devance Emmanuel Macron (23%) et François Fillon (18%), selon le sondage Opinionway-Orpi pour Les Echos et Radio classique publié lundi. Le socialiste Benoît Hamon arriverait quatrième du premier tour, avec 13%, en hausse d'un point et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) cinquième, avec 12%, en hausse d'un point.