Changement climatique: Donald Trump remet les gaz

«Evidemment, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le climat.» En découvrant la teneur du décret «Indépendance de l’énergie», dévoilé mardi 28 mars par le président américain Donald Trump, Martin Beniston ne peut s’empêcher de lâcher un petit rire. Amer. «Il s’agit d’une véritable rupture par rapport à la précédente administration, qui avait pris des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique», poursuit le directeur de l’Institut des sciences de l’environnement à l’Université de Genève (UNIGE).

En effet, après sa tentative d’abrogation de la loi sur la «Protection des Patients et les Soins Abordables» (Obamacare), le nouveau locataire de la Maison-Blanche s’attaque à présent à une autre mesure phare de son prédécesseur: le «Clean Power Plant». Cette loi visait à imposer aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de CO2 de 32% d’ici 2030, par rapport à 2005. Son entrée en vigueur – elle est pour l’heure bloquée par la justice – devait conduire à la fermeture des centrales les plus polluantes des Etats-Unis et à respecter les termes de l’Accord de Paris, signé lors de la COP21 en décembre 2015.

Mais Trump en a décidé autrement en levant, via ce nouveau décret, «les obstacles inutiles» dans le secteur de l’énergie afin de favoriser la création d’emplois. Concrètement, le texte prévoit d’annuler l’interdiction de l’octroi de nouvelles concessions de mines de charbon sur des terres fédérales, d’assouplir les règles sur l’émission de méthane dans les exploitations gazières et pétrolières et de réduire la place accordée à la lutte contre le réchauffement climatique dans les agences du gouvernement.

Mais quels seront les effets concrets de ce décret? «Il s’agit d’une mesure très symbolique et électoraliste, répond Martin Beniston, Prix Nobel de la paix en 2007 avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Trump veut détruire l’héritage d’Obama. Mais dans les faits, je ne pense pas que cela va changer grand-chose. Si les mines de charbon ferment, les unes après les autres, aux Etats-Unis, ce n’est pas en raison des lois de protection de l’environnement. C’est parce qu’elles ne sont plus rentables par rapport aux autres énergies.» De la même façon, l’exploitation des sables bitumineux se heurte à un prix du baril trop faible – 50 dollars, alors qu’il faudrait passer le seuil de 100 dollars – pour concurrencer les gisements traditionnels.

«Bien sûr, certaines industries polluantes doivent se frotter les mains, reconnaît Martin Beniston. Mais dans l’ensemble, beaucoup d’entreprises ont déjà investi afin de réduire leurs émissions. Et elles ne reviendront pas en arrière puisqu’elles ont compris que plus une usine est propre, plus elle s’avère concurrentielle.»

Reste que, sans effort supplémentaire, les Etats-Unis n’ont aucune chance de respecter l’Accord de Paris sur le climat, ratifié par l’administration Obama. «Trump avait prévenu qu’il trouvait qu’il s’agissait d’un mauvais accord durant la campagne. Pour autant, sortir du jour au lendemain d’un tel traité n’est pas forcément aisé, souligne Martin Beniston. Il est probable que le président américain ne tente pas de l’abroger, mais qu’il décide de ne pas en respecter les termes. L’accord de Paris deviendrait alors une sorte de coquille vide aux Etats-Unis.»

Privé du second plus gros pollueur au monde, l’Accord signé par 196 partis pourrait-il alors s’effondrer? «D’autres pays, comme l’Inde ou l’Australie qui étaient hésitants lors de la signature, pourraient revenir en arrière, répond Martin Beniston. Mais je ne pense pas que cela sera le cas de la Chine – premier émetteur de gaz à effet de serre au monde – qui est devenue en quelques années l’un des leaders mondiaux dans les énergies renouvelables.»

Mais nous n’en sommes pas encore là. «L’échec de Donald Trump lors de sa tentative d’abrogation de l’Obamacare montre que les Etats-Unis restent une grande démocratie avec des contre-pouvoirs, souligne Martin Beniston. La réforme du «Clean Power Plant» pourrait, elle aussi, lever de nombreuses oppositions.» Le risque d’échec s’avère néanmoins limité cette fois: pour abroger le «Clean Power Plant», Trump n’aura, cette fois, pas besoin de passer devant le Congrès.

