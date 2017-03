Ces petits candidats qui veulent se présenter

Depuis vendredi, Marine Le Pen et François Asselineau ont dépassé les 500 parrainages requis pour la présidentielle. Ils respirent… Et rejoignent ainsi François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud. Selon les com

munications du Conseil constitutionnel, ils sont sept à avoir rempli ce premier critère. Mais la validation finale, toujours par le Conseil constitutionnel, se fera après la date butoir, soit le 17 mars. Jean-Luc Mélenchon (avec 432) et Philippe Poutou (avec 245) ne sont, à ce jour, pas qualifiés.

Un autre François

C’est un ancien de l’ENA et de HEC. C’est François Asselineau (59 ans) et il a fait placarder sa photo partout en France avec un slogan dans l’air du temps: «Le candidat qui monte malgré le silence des médias!» Complotisme quand tu nous tiens. Homme de droite, ce souverainiste s’est d’abord engagé dans le Rassemblement pour la France et l’indépendance de l’Europe (RPF) de Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Puis il a fondé l’Union populaire républicaine, dont le leitmotiv est l’asservissement de la France aux Etats-Unis: l’UE n’est qu’une construction à la main des Américains. Son grand projet: le Frexit. Il n’avait obtenu que 17 parrainages en 2012, mais 540 en 2017.

Camarades anticapitalistes

Nathalie Arthaud (47 ans), candidate de Lutte ouvrière, avait été créditée de 0,56% des voix en 2012. Cette année, elle a obtenu très rapidement des parrainages, ce qui laisse augurer d’un meilleur score. Piquant: les meetings de Nathalie Arthaud sont en deux parties, d’abord l’exposé politique, puis la soirée dansante payante. Autre figure de l’ultragauche, Philippe Poutou, du Nouveau Parti anticapitaliste (NPS), tout de même 1,15% des suffrages en 2012, peine cette année à se qualifier. Invité il y a dix jours de l’émission On n’est pas couché de Laurent Ruquier, il s’est retrouvé enfermé dans un fou rire des animateurs qui a suscité les critiques. Mépris de classe ou simple circonstance d’une émission de «divertissement», les réseaux sociaux se sont déchaînés… Bref, on a peu parlé du programme de Philippe Poutou et de ses camarades du NPA.

Les petits grands

Nicolas Dupont-Aignan, 3% dans les sondages et 1,79% à la présidentielle de 2012, a passé le cap des 500 parrainages sans difficulté. Il faut dire que le souverainiste, député de sa circonscription, est un régulier des médias. Il jouit d’une belle exposition médiatique. Presque comme Jean-Luc Mélenchon. Omniprésent dans le débat politique depuis des années et fort de 11,1% des suffrages exprimés en 2012, le leader de La France insoumise est empêtré dans ses tractations avec le Parti communiste. Or il n’a toujours pas franchi la barre fatidique. Il pointe à 432 lors du dernier décompte officiel.

Les grands petits

Leur nom et leur parcours leur assurent une reconnaissance immédiate. Il n’empêche qu’ils sont loin du compte. Michelle Alliot-Marie, ex-ministre sous plusieurs gouvernements de droite, candidate gaulliste hors Les Républicains, n’engrange pour l’instant que 38 parrainages. Henri Guaino, député et ex-plume de Nicolas Sarkozy, n’en revendique que 12. La centriste Rama Yade, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, en est à 151. Déjà candidat en 1995, avec ses 395 signatures, Jacques Cheminade reste à quai.

Surprises et joyeusetés

Au rayon «surprises et divers», on trouve l’écrivain Alexandre Jardin, candidat de son mouvement Bleu, Blanc, Zèbre, qui n’a obtenu que 64 parrainages. Beaucoup moins qu’Alain Juppé, qui en a 288. La plupart ont été enregistrés la semaine dernière alors qu’il était envisagé comme recours de la droite. Droit dans ses bottes, le maire de Bordeaux a fait savoir qu’il n’avait qu’une parole et a parrainé le vainqueur de la primaire des Républicains: François Fillon.

