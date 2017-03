Ces éléphants ont vécu l'enfer

Onze éléphants sauvages, dont un éléphanteau, ont été secourus samedi au Cambodge du cratère d'une bombe, rempli d'eau boueuse, dans lequel ils étaient enlisés depuis quatre jours, a annoncé à l'AFP un responsable environnemental.

Les éléphants ont été découverts vendredi dans ce cratère de trois mètres de profondeur, situé dans une zone forestière protégée, avec le sommet de leur dos et leurs têtes émergeant seuls de la boue, a précisé Keo Sopheak, chef du bureau de l'Environnement de la province orientale de Mondulkiri.

Good news, 11 wild #elephants in #Mondulkiri fell into a pit, are rescued !https://t.co/wsskFVheSc pic.twitter.com/LBMwXLkAnA