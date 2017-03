«Ce sont les dauphins ou nous»

Des pêcheurs italiens ont annoncé mercredi leur intention de se mettre en grève pendant deux jours pour protester contre la concurrence des dauphins dans les eaux de la mer Méditerranée. Selon eux, leurs prises ont diminué de quelque 70% depuis l'arrivée des dauphins.

Selon ces pêcheurs, originaires des îles Lipari et Salina, au large de la Sicile, les dauphins ont de plus en plus de difficultés à trouver leur ration de calamars ou de poisson et ils ont commencé à s'en prendre à leurs filets.

«C'est une situation intenable»

Notoirement intelligents, les dauphins ont vite compris qu'il valait mieux surveiller les bateaux de pêche et attaquer leurs filets à coups de dents lorsqu'ils étaient remplis, selon ces témoignages.

«C'est une situation intenable. Chaque nuit nous nous battons en mer pour notre survie», a affirmé Giuseppe Spinella, vice-président de l'association de ces pêcheurs, qui regroupe 119 bateaux enregistrés dans les îles Eoliennes.

«Pour être franc, nous n'avons rien contre les dauphins, mais ce sont eux ou nous, et nous devons trouver une solution», a-t-il ajouté, cité par le journal «La Repubblica». (ats/nxp)