Ce que l'on sait des victimes de l'attentat

La première victime est une femme d'une quarantaine d'années, selon le commandant de l'antiterrorisme à Scotland Yard Mark Rowley. Elle a été tuée sur le pont de Westminster, enjambant la Tamise face à Big Ben, où la voiture de l'auteur de l'attaque a foncé dans la foule.

De source diplomatique espagnole, «il s'agit d'une femme de nationalité britannique dont la mère est espagnole». Elle «n'aurait pas la nationalité espagnole» mais «le consul général a été en contact avec les membres de sa famille en Espagne pour leur offrir l'assistance du consulat». Sa famille «est de Galice», dans le nord de l'Espagne, a précisé cette source.

Selon le journal régional espagnol La Voz de Galicia, il s'agirait d'Aysha Frade, 43 ans. L'enseignante qui vivait à Londres avait deux enfants de sept et neuf ans, selon les médias espagnols.

RIP Aysha Frade. She'd been crossing Westminster Bridge to collect her children from school