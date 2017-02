Ce dinosaure qui avait déjà tout d'un oiseau

L'examen sous une nouvelle lumière de squelettes d'un petit dinosaure à plumes éteint depuis plus de 160 millions d'années révèlent sa forte ressemblance avec les oiseaux d'aujourd'hui, selon des travaux publiés mardi dans Nature Communications.

Les cuisses d'une poule, une queue élancée, des bras qui ressemblent à des ailes: l'Anchiornis mesurait 12 cm de haut et possédait déjà certaines des caractéristiques propres aux oiseaux modernes selon une équipe de chercheurs chinois et américains. «Nous avons même trouvé, sous les pattes de l'Anchiornis, des coussinets identiques à ceux des poulets d'aujourd'hui», explique dans une vidéo Michael Pittman de l'université de Hong Kong et coauteur de l'étude.

Capable de voler?

Ces nouveaux éléments morphologiques ont été découverts grâce à l'imagerie optique de fluorescence, une technique qui permet de mettre en évidence les traces laissées sur neuf squelettes par des tissus mous, invisibles sous la lumière classique. Débusquer des restes de tissus ou de membranes permet de définir la forme de l'animal bien plus précieusement qu'avec son seul squelette mais ces trouvailles restent «extrêmement rares».

Mais surtout ces nouvelles informations pourraient permettre de déterminer si l'Anchiornis était capable de voler ou s'il représente une étape dans la transition entre les dinosaures non aviaires et les oiseaux, «l'une des plus importantes transitions évolutives de l'histoire de la vie».

Couleur des plumes

Le laser a permis de mettre en évidence l'existence d'une membrane sur l'avant du coude du dinosaure. Cet élément, appelé propatagium sur les ailes des oiseaux, est essentiel au vol.

En 2010, des paléontologues américains et chinois avaient déterminé que le petit animal possédait un corps de couleur grise. Sa tête avait des taches orangées surmontée d'une longue crête couleur rouille tirant sur le marron. Ses ailes et ses pattes étaient couvertes de longues plumes blanches bordées de noir. (AFP/nxp)