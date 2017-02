Bras de fer politico-juridique autour du décret

Le décret migratoire, imposé il y a une semaine par Donald Trump, est resté caduc ce week-end. Par deux fois, la justice fédérale a imposé un camouflet au nouveau président. Les ressortissants des sept pays musulmans visés peuvent à nouveau, temporairement du moins, atterrir sur sol américain.

Dimanche, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel formulé la veille au soir par le ministère de la justice contre une décision prise vendredi soir par le juge fédéral de Seattle James Robart. Elle a confirmé l'injonction temporaire qui a effet sur l'ensemble du territoire américain, bloquant de fait le décret présidentiel le temps qu'une plainte déposée lundi dernier soit examinée.

La cour d'appel a demandé aux Etats de Washington et du Minnesota, à l'origine de la plainte, de fournir des documents étayant leur requête avant dimanche minuit (lundi 09h00 suisses). Elle a également demandé au ministère de la justice jusqu'à lundi après-midi d'apporter de nouveaux arguments à l'appui de sa requête.

Bienvenue en Amérique

Dès samedi, les frontières américaines se sont à nouveau ouvertes aux ressortissants d'Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen, ainsi qu'aux réfugiés. Quelque 60'000 visas suspendus par le texte ont aussi retrouvé leur validité, a confirmé Washington.

Conséquence: les vols à travers le monde en direction des Etats-Unis acceptaient de nouveau les ressortissants des pays visés. La compagnie Swiss a annoncé samedi qu'elle transporterait à nouveau vers les Etats-Unis ces ressortissants. Il en allait de même chez Air France.

«Nous sommes en dialogue permanent avec les autorités américaines compétentes (US Customs and Border Protection, sécurité des douanes et des frontières) et respecterons scrupuleusement les conditions d'entrée sur le territoire américain», a communiqué Swiss.

Un médecin soudanais a pu ainsi rentrer à New York dimanche après s'être retrouvé coincé une semaine au Soudan à l'issue d'une visite familiale. «C'est bon» d'être de retour aux Etats-Unis«, a-t-il confié depuis l'aéroport new-yorkais de JFK, où il a été accueilli par des banderoles où il était écrit »bienvenue à la maison«.

Trump sûr de gagner

L'imbroglio politico-juridique suscite l'ire de Donald Trump. »Parce que l'interdiction a été levée par un juge, beaucoup de personnes mauvaises et dangereuses pourraient se déverser dans notre pays. Une décision terrible«, a-t-il tweeté samedi soir. »Pour la sécurité de notre pays, nous allons gagner«, a-t-il encore affirmé dimanche à des journalistes devant sa résidence privée de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, où Donald Trump passait le week-end.

Sur la chaîne de la télévision conservatrice Fox News, le vice-président Mike Pense a exprimé sa frustration. L'exécutif, a-t-il promis, »va réagir très rapidement«. »Nous allons gagner la bataille des arguments (devant la justice) car nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger le pays«, a-t-il dit.

La Maison Blanche veut refermer la brèche légale dans laquelle s'engouffrent les migrants et remporter le combat judiciaire, quitte à multiplier les appels ou porter l'affaire devant la Cour suprême.

Manifs de Londres à New York

Mais des voix de plus en plus critiques fustigent la position de Washington. Le texte »n'était vraiment pas préparé et était fondé sur des mensonges«, a dénoncé sur CNN Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'Etat de l'ex-président démocrate Bill Clinton.

»Les mécanismes (politiques) laissaient à désirer", a renchéri sur le même plateau Stephen Hadley, qui fut conseiller en sécurité nationale de l'ancien président républicain George W. Bush.

De Londres à New York, en passant par Berlin et Paris, des milliers de personnes ont à nouveau manifesté ce week-end contre le décret de Donald Trump. C'est à Londres que la manifestation a été la plus importante avec 10'000 personnes, selon une estimation du Guardian. Elles s'étaient rassemblées samedi devant l'ambassade des Etats-Unis. A Berlin et à Paris, un millier d'opposants ont dénoncé le décret.

A New York, où les manifestations anti-Trump sont devenues quasi-quotidiennes, quelque 3000 personnes ont répondu à l'appel de la communauté homosexuelle pour témoigner de leur solidarité avec les musulmans et toutes les communautés qui pourraient être affectées par le décret promulgué par la nouvelle administration. (AFP/nxp)