Boris Johnson est un «idiot»

La représentation israélienne au Royaume-Uni était plongée dans l'embarras dimanche après la diffusion d'un enregistrement tourné en caméra cachée par Al-Jazeera. Le document montre un de ses employés parler de «faire tomber» des responsables politiques britanniques.

Dans cette vidéo mise en ligne par le journal «Mail on Sunday», un employé de l'ambassade israélienne à Londres vise plus particulièrement le secrétaire d'État britannique à l'Europe et aux Amériques, Alan Duncan. Il explique que ce dernier, qui avait critiqué la colonisation des Territoires palestiniens occupés par Israël, cause «beaucoup de problèmes».

«Idiot»

Il s'autorise également un langage fort peu diplomatique à l'endroit du ministère des Affaires étrangères britannique Boris Johnson en le qualifiant d'«idiot» et déclare: «Puis-je vous donner le nom des députés que je vous suggère de faire tomber?».

L'employé de l'ambassade s'exprime dans le cadre d'un repas avec Maria Strizzolo, l'assistante du secrétaire d'Etat à l'Education Robert Halfon, auquel participe clandestinement un reporter de la chaîne d'informations qatarie, qui filme la scène en caméra cachée.

«Excuses» de l'ambassade

Alors que le scandale prenait de l'ampleur au Royaume-Uni, la représentation israélienne s'est dissociée de ces déclarations, tenues, affirme-t-elle dans un communiqué, par un employé n'ayant pas le rang de diplomate et dont la mission à l'ambassade s'achèvera «rapidement».

«L'ambassade d'Israël rejette les remarques concernant le secrétaire d'État Duncan, qui sont complètement inacceptables», écrit-elle. L'ambassadeur israélien à Londres, Mark Regev, «a parlé avec le secrétaire d'État Duncan» et «présenté ses excuses», ajoute-t-elle.

Contacté par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères britannique a indiqué que l'affaire était «terminée». «L'ambassadeur israélien a présenté ses excuses et il est clair que ces commentaires ne reflètent pas les positions de l'ambassade ou du gouvernement israélien». (ats/nxp)