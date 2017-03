Bijouterie braquée: une partie du butin retrouvée

Trois personnes ont été interpellées samedi en France et à Monaco dans le cadre de l'enquête sur le braquage spectaculaire d'une bijouterie Cartier à Monaco et une grande parie du butin a été récupérée, a-t-on appris dimanche de sources proches de l'enquête.

Deux personnes ont été interpellées à Monaco et une autre, interpellée en France, a été placée en garde à vue à Nice (sud-est), selon ces sources. Une grande partie du butin a été récupérée et son montant était toujours en cours d'estimation, ont-elles ajouté.

Un premier homme avait été interpellé samedi après-midi peu après le spectaculaire braquage d'une bijouterie Cartier en plein cœur de la principauté de Monaco.

Un précédent

Trois hommes, attendus par un complice dans une voiture, avaient braqué cette bijouterie place du Casino, dans le luxueux centre du quartier de Monte-Carlo qui abrite le célèbre établissement de jeux de la Principauté. La zone avait été bouclée et les touristes et clients confinés une partie de l'après-midi dans le casino et les boutiques alentours.

Il y a un peu moins de deux ans, en mai 2015, quelques jours avant l'ouverture du festival international de cinéma de Cannes, une boutique Cartier avait également été victime d'un braquage, dont le butin avait été estimé à 17,5 millions d'euros. (afp/nxp)