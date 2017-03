Berlin réhabilite les gays condamnés à tort

Mieux vaut tard que jamais. Cinquante mille hommes condamnés pour homosexualité en Allemagne après la fin de la guerre, sur la base d’un amendement adopté sous le IIIe Reich et resté en vigueur jusqu’en 1969, devraient être réhabilités et indemnisés. Un projet de loi en ce sens a été voté mercredi par le Conseil des ministres à Berlin.

Entre 1933 et 1945, les homosexuels avaient déjà payé le prix fort. A leur arrivée au pouvoir, les nazis avaient intensifié les persécutions contre la communauté gay et renforcé l’article 175 du Code pénal allemand, qui criminalisait les actes homosexuels. Dès 1935, ce «délit» était passible de dix ans de travaux forcés. Près de 50 000 homosexuels ont ainsi été arrêtés et plus de 15 000 d’entre eux sont morts dans les camps de concentration. «On les traquait, on les chassait de leur travail, on interrogeait leurs collègues, leurs amis et les membres de leur famille», rappelait récemment le quotidien Süddeutsche Zeitung, évoquant une «mort sociale».

Cette homophobie d’Etat a été maintenue après la Seconde Guerre mondiale. La jeune démocratie ouest-allemande n’ayant pas modifié la loi, la traque s’est poursuivie. Elle a continué pendant plusieurs décennies, comme le rappelait en 2014 le magazine Der Spiegel dans une série d’articles consacrés à cette période sombre de l’Allemagne contemporaine. «La police a mené une véritable chasse aux homosexuels dans les années 50 et les années 60, et faisait régulièrement des descentes dans les bars qui étaient connus pour être des lieux de rencontre gays. Des dizaines de milliers d’homosexuels ont atterri en prison dans les jeunes années de la République fédérale.» En 1957, la Cour constitutionnelle allemande attribuait encore aux hommes homosexuels un «comportement sexuel débridé», synonyme de dangerosité sociale.

Loi abrogée en 1994

Selon les estimations de la Fondation Magnus Hirschfeld – du nom de ce médecin qui fut, au tournant du XXe siècle, l’un des pionniers de la cause homosexuelle en Allemagne – quelque 50 000 gays ont été condamnés à des amendes et à des peines de prison entre 1945 et 1969, année où la loi a été assouplie. Il faudra attendre 1994 pour que le paragraphe 175 soit abrogé en République fédérale d’Allemagne, alors que sa voisine de l’Est l’a fait en 1968.

«La réhabilitation des hommes qui ont été traînés devant les tribunaux en raison de leur homosexualité aurait dû intervenir il y a longtemps», a déclaré le ministre de la Justice, Heiko Maas, après l’adoption du projet de loi. «Ils ont été poursuivis, punis et honnis par l’Etat allemand en raison de leur seul amour pour d’autres hommes», a ajouté le ministre social-démocrate, qui a dû longuement batailler, au sein du gouvernement de coalition, avec l’aile la plus conservatrice du parti de la chancelière Angela Merkel pour imposer son texte.

Ce projet de loi, qui doit encore être approuvé par le parlement, prévoit 3215 francs d’indemnisation forfaitaire par condamnation ainsi que 1600 francs par année de détention. En outre, le gouvernement va financer à hauteur de 53 000 francs par an une fondation spécialisée dans le travail de mémoire sur le sujet.

Pour la communauté gay allemande, l’annulation des condamnations constitue un pas supplémentaire dans la reconnaissance des homosexuels, même si le mariage entre personnes du même sexe reste pour l’heure interdit outre-Rhin.

Précédent britannique

Ce texte intervient deux mois après l’annonce d’une loi similaire pour les homosexuels condamnés en Angleterre et au Pays de Galles. Avec la loi Alan Turing – du nom du mathématicien de génie poursuivi en 1952 à cause de son orientation sexuelle – quelque 65 000 gays, dont 15 000 encore en vie, ont été graciés au début de février.

En Angleterre et au Pays de Galles, l’homosexualité n’a été décriminalisée qu’en 1967 (en 1980 en Ecosse et en 1982 en Irlande du Nord). Soit quarante ans après la Suisse, qui l’a dépénalisée au niveau national en 1942, alors que les cantons de Genève, du Tessin, de Vaud et du Valais avaient déjà fait cette démarche en… 1798.

