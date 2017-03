Bagdad a repris un tiers de Mossoul-Ouest à Daech

«Plus d'un tiers de la rive droite (ouest) se trouve sous le contrôle de nos unités», a déclaré le général irakien Maan al-Saadi. Grande ville du nord de l'Irak et principal fief de l'EI dans le pays, Mossoul est coupée en deux par le fleuve Tigre.

Ennemi caché

Mais si la résistance djihadiste faiblit, les responsables militaires préviennent que des combats acharnés sont encore à venir pour reconquérir la totalité de la deuxième ville d'Irak.

«Nous combattons un ennemi aux méthodes irrégulières, qui se cache au milieu des citoyens et utilise des engins explosifs, des snipers et des kamikazes. Or l'opération vise justement à préserver la vie des citoyens», a expliqué à l'AFP le général Yahya Rasool, porte-parole du commandement des opérations conjointes.

Le piège de la vieille ville

Cette résistance devrait être particulièrement forte dans la vieille ville, un quartier aux rues étroites où des centaines de milliers de civils sont toujours pris au piège.

Des unités d'intervention rapide et la police fédérale attaquaient dimanche la zone de Bab al-Toub, près de la vieille ville, tandis que les CTS combattaient dans les quartiers al-Jadida and Al-Aghawat.

Ces forces progressent à partir du sud et ont repris plusieurs quartiers à l'EI depuis le lancement, le 19 février, de leur opération d'envergure pour reprendre la partie ouest.

Seconde phase

L'offensive sur Mossoul-Ouest est la seconde grande phase de l'opération lancée le 17 octobre par les forces irakiennes. Appuyées par la coalition internationale sous commandement américain, celles-ci avaient annoncé fin janvier la «libération» de la partie orientale.

Mossoul avait été conquise en juin 2014 par le groupe ultraradical sunnite au cours d'une offensive éclair qui lui avait permis de s'emparer de vastes pans du territoire irakien à l'ouest et au nord de Bagdad. (ats/nxp)