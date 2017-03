Avec un SPD redynamisé, Schulz défie Merkel

«Martin Schulz a quelque chose que les autres n’ont pas.» Impossible de trouver une voix critique contre lui dans la salle du congrès du Parti social-démocrate! «Quand il parle, les gens ont le sentiment d’être compris», reprend Margriet Zieder-Ripplinger, une déléguée de Sarre venue à Berlin pour désigner cet homme providentiel de la gauche social-démocrate comme candidat aux élections de l’automne.

On a applaudi, crié, rigolé et chanté à tue-tête pendant ce congrès, qui restera dans les mémoires comme une grande fête de famille, celle d’une gauche retrouvant ses repères. «Le SPD était dans le coma. Nous sommes ressuscités», se réjouit Georg Rase, un autre délégué de la Sarre.

Jamais depuis au moins 20 ans le Parti social-démocrate n’avait été aussi uni et optimiste. Depuis janvier, le parti a gagné dix points dans les sondages! Le SPD est désormais au coude-à-coude avec la CDU. Et son leader peut sérieusement prétendre au poste de chancelier le 24 septembre prochain.

Martin Schulz, âgé de 61 ans, a obtenu hier 100% des voix, un record absolu dans l’histoire du parti, depuis l’élection de Kurt Schumacher en… 1948. Il a remplacé Sigmar Gabriel, président depuis 2009, qui avait renoncé en janvier à la présidence et à la candidature en raison d’un manque de popularité. «Martin Schlulz n’a pas le profil d’un politicien classique. Cela le rend très sympathique», résume Christopher Lauer, un ancien du parti des Pirates qui a rejoint le SPD en septembre comme 13 000 autres nouveaux adhérents.

Le nouvel homme fort du SPD l’a rappelé lui-même: «Je suis le 5e enfant d’une famille modeste et honnête. Je n’avais que le football en tête, lorsqu’une blessure au genou a brisé mon rêve», a rappelé Martin Schulz. Tout le monde en Allemagne connaît la suite: la descente aux enfers avec l’alcool.

«J’ai failli tout perdre», a-t-il poursuivi. Sans baccalauréat, Martin Schulz a remonté la pente en lisant des «tonnes de livres». Il a ouvert une librairie, puis il est devenu maire de Würsele avant de poursuivre sa carrière à Bruxelles et à Strasbourg en montant tous les échelons, comme député européen en 2004 jusqu’à devenir président du Parlement en 2012.

«Maintenant, je vais tout faire pour devenir chancelier», a-t-il promis. Européen convaincu, Schulz fera campagne dans son pays sur le thème de la justice sociale et insistera sur les corrections à apporter aux réformes du marché du travail imposées par l’ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder, grand absent du congrès. Jugées trop libérales, ses réformes ont profondément divisé la gauche allemande.

Pour la chancelière Angela Merkel, ce candidat constitue une menace sérieuse. D’autant plus que Schulz ne souhaite pas renouveler la «grande coalition» entre le SPD et la CDU. Avec lui, l’option d’un «front de gauche» entre SPD, écologistes et gauche radicale (Die Linke), utopique il y a encore quatre ans au niveau fédéral, est devenue réalité. L’Allemagne semble plus que jamais mûre pour une alternance politique.

