Au Brésil, le président Temer manœuvre pour sauver sa tête

Depuis un mois, sous l’œil des caméras, les députés se relaient au Planalto, le palais présidentiel à Brasília. Menacé par une demande de mise en accusation pour corruption, sur laquelle les députés se prononceront ce mercredi, Michel Temer en reçoit des dizaines chaque jour. Car le vote est décisif: si plus des deux tiers de la Chambre, soit 342 députés sur 513, se prononcent en faveur de la poursuite des investigations contre le président mercredi, il serait alors immédiatement écarté du pouvoir et répondrait de ses accusations devant la Cour suprême.

Le président et ses alliés nient en bloc les accusations de corruption passive présentées le 26 juin par le procureur général de la République, Rodrigo Janot, dans le cadre de l’immense scandale de corruption qui secoue le Brésil depuis trois ans. Ils tentent d’assurer une base large, supérieure aux 172 voix nécessaires pour contrer cette demande de mise en accusation. En coulisse, les manœuvres sont intenses et reprennent, selon la presse, une vieille pratique brésilienne, le «toma là, dá cá» (prend ici, donne là), qui consiste à échanger des postes ou des faveurs contre un vote de soutien.

Comme lors de l’impeachment de Dilma Rousseff en 2016, le vote des députés est donc bien davantage politique que judiciaire. Et à ce jeu, Michel Temer est beaucoup plus habile que sa prédécesseure: après avoir réussi à gagner in extremis le soutien d’une commission de la Chambre qui émettait un avis sur la demande de mise en accusation le 13 juillet, le gouvernement affirme aujourd’hui s’être assuré entre 250 et 280 soutiens au parlement, suffisamment pour éviter l’éviction du président mercredi.

Opposition silencieuse

«Dans ce cas précis, il n’y a pas vraiment d’opposition au parlement, ajoute Carlos Melo, politologue à l’institut d’études supérieures Insper de São Paulo. La gauche, opposée à Temer, semble vouloir laisser au pouvoir ce président très impopulaire pour mieux se placer lors de l’élection de 2018.» Selon lui, seules l’opinion populaire ou de nouvelles révélations judiciaires pourraient renverser la tendance à la Chambre. Mais, malgré les 5% d’opinions positives de Michel Temer, «les Brésiliens sont découragés face à la situation, d’où l’absence de grandes manifestations», poursuit le politologue.

Côté judiciaire, de nouvelles délations en cours pourraient accabler le président, notamment celle d’Eduardo Cunha, ex-président de la Chambre des députés, ex-allié de Temer, aujourd’hui en prison. Le procureur général prépare également une deuxième demande de mise en accusation contre le président, qui interviendrait après le vote de mercredi et suivrait le même processus, cette fois pour obstruction à la justice. «En fonction de l’importance du soutien au président lors du vote de mercredi, et de possibles nouveaux éléments, cette deuxième accusation du procureur pourrait être fatale à Michel Temer», analyse Carlos Melo.

Lula favori pour 2018

A un peu plus d’un an de la prochaine élection présidentielle, prévue pour octobre 2018, le scénario est donc incertain. Le favori des sondages reste l’ex-président Lula, malgré sa condamnation le 12 juillet à 9 ans de prison. Restée libre en attendant la décision en appel du Tribunal fédéral régional de Porto Alegre, qui pourrait intervenir en 2018 seulement, l’icône de la gauche dénonce un acharnement judiciaire et maintient sa candidature.

Avec un ex-président condamné, une présidente destituée il y a moins d’un an, un chef d’Etat soupçonné de corruption et de nombreux parlementaires ou ministres en prison ou visés par la justice, la crise politique est donc loin d’être finie. Ce discrédit qui pèse sur le système partisan brésilien fait émerger de nouvelles personnalités politiques «hors système» et populistes, comme João Doria, le maire de droite de São Paulo, sorte de «Trump tropical», ou, pire, le député d’extrême droite, ex-militaire et soutien de la dictature Jair Bolsonaro, aujourd’hui en seconde position dans les sondages pour l’élection de 2018. Derrière Lula.

