Arrêtés pour avoir essayé de prendre la fuite

Les deux chefs de l'opposition vénézuélienne Leopoldo Lopez et Antonio Ledezma ont été arrêtés car ils cherchaient à s'enfuir et à cause de leurs déclarations politiques, a annoncé mardi la Cour suprême. Ils étaient tous deux assignés à résidence.

«Prosélytisme politique»

«Nous avons reçu des informations des services de renseignement qui faisaient état d'un plan d'évasion», a indiqué la Cour suprême dans un communiqué. Il y est également précisé que les deux opposants n'ont pas respecté leurs «conditions de détention» à domicile interdisant tout «prosélytisme politique».

Des agents des services de renseignements du Venezuela, le Sebin, ont arrêté tôt mardi les deux opposants. Ces arrestations ont été accueillies par des condamnations internationales. «C'est clairement un pas dans la mauvaise direction», a estimé une porte-parole de la Haute représentante de l'UE, Federica Mogherini.

Mayor of Caracas, Antonio Ledezma, was forcedly taken from his house arrest by Maduro force SEBIN. No destination known. #Caracas. #Aug1 pic.twitter.com/rmHuWgr6Xb