Arrestations à Birmingham dans le fief d'Abrini

La police britannique a procédé jeudi à sept arrestations liées à l'attentat près du Parlement de Londres qui a fait trois morts selon un bilan revu à la baisse et dans lequel la piste islamiste est privilégiée.

«Nous avons procédé à sept arrestations à six adresses différentes à Birmingham, Londres et ailleurs dans le pays», a indiqué le commandant de l'antiterrorisme à Scotland Yard Mark Rowley lors d'une déclaration.

“100s of detectives have been working through the night & during that time we have searched 6 addresses & made 7 arrests” #WestminsterAttack — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 23 mars 2017

La police a par ailleurs revu à la baisse le bilan de l'attaque la plus meurtrière ayant frappé le Royaume-Uni depuis douze ans. Il est désormais de trois morts, contre quatre annoncés auparavant: un policier de 48 ans, un homme d'une cinquantaine d'année et une femme d'une quarantaine d'années. Sept personnes sont toujours hospitalisées dans un état critique, a ajouté le commandant Rowley.

First image of Aysha Frade, one of the victims in the #London attack. She was in her 40s, has family from Spain and holds a British passport pic.twitter.com/F377WxAegB — Sky News (@SkyNews) 23 mars 2017

Plusieurs médias britanniques avaient fait état d'une opération d'envergure à Birmingham, au centre du pays, liée à l'auteur présumé de l'attaque. La BBC a rapporté que la voiture utilisée par l'assaillant pour faucher les piétons sur le pont de Westminster a été louée à Birmingham.

La deuxième ville du Royaume-Uni est un fief des islamistes britanniques. Mohamed Abrini, «l'homme au chapeau» des attentats de Bruxelles l'an dernier et suspect-clé des tueries de Paris en novembre 2015 y avait séjourné l'été précédent ces attaques.

#BREAKING: Arrests made in police raid in Birmingham which is linked to #London terror attack - @SkyNews pic.twitter.com/Waj6wK5cDR — Corrina Pysa (@CorrinaPysa) 23 mars 2017

Alors que le Parlement devait reprendre ses activités jeudi, le périmètre autour du palais de Westminster, cœur politique et touristique de la capitale, était toujours bouclé dans la matinée. Les portes de la station de métro de Westminster sont restées fermées alors que de nombreux policiers supplémentaires ont été déployés dans Londres.

Le pont de Westminster menant au Parlement était toujours fermé à la circulation pendant que les enquêteurs y poursuivaient leur travail d'enquête.

Acte pas revendiqué

La piste du «terrorisme islamiste» est privilégiée pour l'attaque à Londres, qui a fait trois morts et une quarantaine de blessés devant le Parlement, un an jour pour jour après les meurtriers attentats de Bruxelles.

Un homme barbu vêtu de noir a lancé mercredi en début d'après-midi sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, face à Big Ben, avant de poignarder à mort un policier en essayant de pénétrer dans le Parlement puis d'être abattu. L'acte n'avait apparemment toujours pas été revendiqué jeudi matin.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière au Royaume-Uni depuis les attentats suicide du 7 juillet 2005, revendiqués par des sympathisants d'Al-Qaïda, qui avaient fait 56 morts dans les transports en commun londoniens.

Attentat à Londres: des témoins racontent la panique sur le pont #AFP pic.twitter.com/PSAhBBnesr — Agence France-Presse (@afpfr) 23 mars 2017

(afp/nxp)