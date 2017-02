Après «El Chapo», une guerre de succession?

Les fils du baron mexicain de la drogue Joaquin «El Chapo» Guzman ont accusé un ancien associé d'avoir tenté de les assassiner dans une lettre envoyée à un journaliste. Ce témoignage révèle une possible guerre de succession au sein du cartel de Sinaloa.

Deux semaines après l'extradition vers les Etats-Unis du célèbre narcotrafiquant, un journaliste mexicain de radio et télévision a indiqué mercredi avoir reçu une lettre manuscrite des fils d'«El Chapo» relatant l'attaque dont ils auraient été la cible.

Selon le document, un des proches lieutenants d'«El Chapo», Damaso Lopez, aurait organisé le 4 février une réunion avec les fils du «Chapo» et Ismael «El Mayo» Zambada - cofondateur du cartel de Sinaloa.

A leur arrivée au rendez-vous, ces derniers auraient constaté l'absence de Damaso et auraient alors été pris pour cible par des hommes armés qui auraient tué un certain nombre de leurs gardes du corps, selon le document. Ils se seraient ensuite enfuis dans la montagne, où ils auraient été attaqués de nouveau et blessés par leurs agresseurs, avant d'être finalement secourus par des habitants.

Vague de fusillade

La lettre ne précise pas quels fils de Guzman ont été visés, mais selon le Trésor américain, trois fils du célèbre baron de la drogue sont impliqués dans le trafic de stupéfiants : Alfredo, Ivan et Ovidio. Il n'est pas non plus spécifié si cette trahison est l'oeuvre de Damaso Lopez père ou de son fils, également membre présumé du cartel.

Le plus âgé des Lopez a été un proche lieutenant d'«El Chapo» qu'il aurait aidé à s'évader d'une prison de haute sécurité en 2001. Il a été accusé en 2013 par les autorités judiciaires américaines de participer à la distribution de cocaïne aux Etats-Unis.

La révélation de cette lettre intervient alors que l'Etat de Sinaloa, fief d'«El Chapo», est touché par une vague de fusillade, qui a fait au moins 21 morts depuis la fin de semaine. (ats/nxp)