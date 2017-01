Antonio Guterres au chevet du devenir de Chypre

Après trois jours de négociations entre les délégations rivales grecque et turque autour d'un futur Etat fédéral chypriote, Genève accueille ce jeudi une conférence internationale cruciale.

Le nouveau Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres y participera. Tout comme le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ainsi que les trois «garants» de la sécurité de l'île: la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne, ex-puissance coloniale, représentés par leurs ministres des Affaires étrangères Nikos Kotzias, Mevlut Cavusoglu et Boris Johnson.

Cette réunion «historique», destinée à soutenir le processus de paix, sera présidée par le Portugais Antonio Guterres, dont ce sera le premier voyage hors des Etats-Unis depuis qu'il a succédé au Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier. Sera également présente Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne.

Echange de cartes /b>

Pour la première fois depuis la division de Chypre il y a 42 ans, les cartes d'un futur Etat fédéral devaient être échangées mercredi soir à Genève entre délégations rivales grecque et turque, puis confiées à l'ONU.

Ultime étape dans les négociations marathon entamées lundi au Palais des Nations, siège européen de l'ONU, cet échange devait avoir lieu à huis clos, en présence seulement de cinq personnes, avait précisé le médiateur de l'ONU, le diplomate norvégien Espen Barth Eide.

«Elles seront présentées dans une pièce spéciale, avec les deux dirigeants (NDLR: le président chypriote grec Nicos Anastasiades et le dirigeant chypriote turc Mustafa Akinci), moi et un cartographe de chaque bord», avait-il précisé lors d'une conférence de presse. Elles seront ensuite «transférées dans un coffre et resteront en possession de l'ONU», avait-il ajouté, en précisant que «la carte définitive résultera du processus global».

Divisée depuis 1974

«C'est un moment très important, historique», avait-il poursuivi. «Nous n'avons jamais eu dans le passé un échange de cartes ou une présentation de cartes créées par les délégations chypriotes elles-mêmes», avait-il relevé.

Le médiateur, qui suit toutes les négociations depuis la relance du processus de paix en mai 2015, avait toutefois précisé que ces documents ne seront pas rendus publics, «en raison de l'extrême sensibilité de cette question».

L'île méditerranéenne est divisée depuis le coup d'Etat manqué de 1974, qui voulait rattacher Chypre à la Grèce.

Depuis, la République de Chypre, admise au sein de l'Union européenne en 2004, n'exerce son autorité que sur la partie sud où vivent les Chypriotes grecs.

Exode

Les Chypriotes turcs habitent eux dans le nord, où une République turque de Chypre du Nord (RTCN) autoproclamée n'est reconnue que par Ankara.

La partition a provoqué l'exode entre le nord et le sud de dizaines de milliers de Chypriotes grecs et turcs qui espèrent, en cas d'accord, retrouver les propriétés qu'ils ont dû abandonner. D'autres, installés depuis quatre décennies, ne veulent pas recommencer leur vie ailleurs, comme c'est le cas pour la ville symbole de Morphou (nord).

M. Eide a indiqué que les positions des deux délégations rivales sur le tracé des futures composantes de l'Etat fédéral n'étaient éloignées que «d'un pour cent».

Bien que largement minoritaires, les Chypriotes turcs contrôlent actuellement 36% de l'île. Selon les médias chypriotes, la partie grecque serait disposée à leur accorder 28,2% du futur Etat, alors que la partie turque en réclamerait 29,2%.

«Meilleure chance»

Le médiateur norvégien a déclaré que «toutes les questions» ont été abordées depuis lundi, surtout «les plus difficiles» : la gouvernance du futur Etat, la sécurité des deux entités, les propriétés spoliées et bien sûr le découpage territorial.

Interrogé sur le commentaire du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, qui a parlé de «toute dernière chance» pour régler le problème de Chypre, M. Eide avait préféré parler de «meilleure chance».

«Je suis absolument convaincu que c'est la meilleure chance» de réunifier l'île, a-t-il dit, en affirmant que le futur Etat chypriote serait membre de l'Union Européenne.

M. Eide a rappelé que toute solution de paix devrait être ensuite soumise à un référendum dans les deux parties de l'île. «Nous n'avons pas besoin de repartir de Genève avec une date de référendum», a-t-il cependant déclaré, en réponse à une question. (afp, ats/nxp)