Cédric Herrou a été condamné vendredi à 3000 euros (3200 francs) d'amende avec sursis pour avoir aidé des migrants à franchir la frontière franco-italienne. L'agriculteur du sud-est de la France est connu pour son soutien aux migrants en situation irrégulière.

Le parquet de Nice avait requis début janvier sa condamnation à huit mois de prison avec sursis. Cédric Herrou, habitant de la vallée de la Roya, une région rurale située sur les hauteurs entre Menton et l'Italie, est devenu l'emblème de l'accueil des réfugiés par des habitants. «Même si vous me condamnez, on continuera», avait-il déclaré lors de son procès. (ats/nxp)